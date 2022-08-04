https://ria.ru/20220804/adidas-1807140864.html
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России - РИА Новости, 04.08.2022
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой своей деятельности в России более чем в 100... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:41
2022-08-04T09:41
2022-08-04T09:41
экономика
россия
adidas ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594750426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13c715a41d6cd4b37aeae64379c2bbc9.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой своей деятельности в России более чем в 100 миллионов евро, сообщается в отчетности компании за первое полугодие."Решение компании приостановить свою деятельность в России сократило выручку на более чем 100 миллионов евро за квартал", - говорится в материалах.Adidas 9 марта сообщил, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в РФ.Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
https://ria.ru/20220803/maersk-1806868166.html
https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594750426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82978795098a2ea6aa1df4c8373d31a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, adidas ag
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России в сто миллионов евро