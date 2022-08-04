https://ria.ru/20220804/adidas-1807140864.html

Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России

Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России - РИА Новости, 04.08.2022

Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой своей деятельности в России более чем в 100... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:41

2022-08-04T09:41

2022-08-04T09:41

экономика

россия

adidas ag

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой своей деятельности в России более чем в 100 миллионов евро, сообщается в отчетности компании за первое полугодие."Решение компании приостановить свою деятельность в России сократило выручку на более чем 100 миллионов евро за квартал", - говорится в материалах.Adidas 9 марта сообщил, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в РФ.Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

https://ria.ru/20220803/maersk-1806868166.html

https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, adidas ag