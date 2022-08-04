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Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России - РИА Новости, 04.08.2022
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Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России - РИА Новости, 04.08.2022
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой своей деятельности в России более чем в 100... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:41
2022-08-04T09:41
экономика
россия
adidas ag
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой своей деятельности в России более чем в 100 миллионов евро, сообщается в отчетности компании за первое полугодие."Решение компании приостановить свою деятельность в России сократило выручку на более чем 100 миллионов евро за квартал", - говорится в материалах.Adidas 9 марта сообщил, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в РФ.Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
https://ria.ru/20220803/maersk-1806868166.html
https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html
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экономика, россия, adidas ag
09:41 04.08.2022
 
Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России

Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в России в сто миллионов евро

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбувной магазин
Обувной магазин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обувной магазин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой своей деятельности в России более чем в 100 миллионов евро, сообщается в отчетности компании за первое полугодие.
"Решение компании приостановить свою деятельность в России сократило выручку на более чем 100 миллионов евро за квартал", - говорится в материалах.
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В Maersk оценили потери из-за ухода из России
Adidas 9 марта сообщил, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в РФ.
Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
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ЭкономикаРоссияAdidas AG
 
 
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