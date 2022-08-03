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Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО - РИА Новости, 03.08.2022
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Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО
Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО - РИА Новости, 03.08.2022
Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО
Тверской суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:03
2022-08-03T13:06
россия
происшествия
марина ракова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить",- огласила решение судья.Зуев освободили из-под стражи прямо в зале суда. Таким образом, он отправится под домашний арест до 21 октября.В своем ходатайстве следователь указывал на то, что Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было.Защита также согласилась со следователем, но просила разрешить Зуеву шестичасовые прогулки, чтобы не запрашивать каждый день разрешение следователя на выход из дома, так как ученый постоянно "проводит время в больницах".Ранее защита Зуева просила смягчить меру пресечения ученому и заявляла, что у Зуева целый букет серьезных заболеваний, только за 2020-2021 годы он перенес три операции. Ученого изначально посадили под домашний арест, но затем после протеста прокуратуры определили в СИЗО, где он и оставался по сей день.По версии следствия, Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.
https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806898661.html
https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html
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россия, происшествия, марина ракова
13:03 03.08.2022 (обновлено: 13:06 03.08.2022)
 
Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО

Тверской суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева

© АГН "Москва"Сергей Зуев
Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© АГН "Москва"
Сергей Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить",- огласила решение судья.
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Вчера, 12:46
В суде подтвердили, что ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку
Зуев освободили из-под стражи прямо в зале суда. Таким образом, он отправится под домашний арест до 21 октября.
В своем ходатайстве следователь указывал на то, что Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было.
Защита также согласилась со следователем, но просила разрешить Зуеву шестичасовые прогулки, чтобы не запрашивать каждый день разрешение следователя на выход из дома, так как ученый постоянно "проводит время в больницах".
Ранее защита Зуева просила смягчить меру пресечения ученому и заявляла, что у Зуева целый букет серьезных заболеваний, только за 2020-2021 годы он перенес три операции. Ученого изначально посадили под домашний арест, но затем после протеста прокуратуры определили в СИЗО, где он и оставался по сей день.
По версии следствия, Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.
Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.
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