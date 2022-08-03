https://ria.ru/20220803/zuev-1806904127.html

Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО

Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО - РИА Новости, 03.08.2022

Ректора "Шанинки" Зуева отпустили из СИЗО

Тверской суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:03

2022-08-03T13:03

2022-08-03T13:06

россия

происшествия

марина ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221972_0:228:2574:1675_1920x0_80_0_0_bd2e83581c41d50589de0be8efb34820.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить",- огласила решение судья.Зуев освободили из-под стражи прямо в зале суда. Таким образом, он отправится под домашний арест до 21 октября.В своем ходатайстве следователь указывал на то, что Зуев признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было.Защита также согласилась со следователем, но просила разрешить Зуеву шестичасовые прогулки, чтобы не запрашивать каждый день разрешение следователя на выход из дома, так как ученый постоянно "проводит время в больницах".Ранее защита Зуева просила смягчить меру пресечения ученому и заявляла, что у Зуева целый букет серьезных заболеваний, только за 2020-2021 годы он перенес три операции. Ученого изначально посадили под домашний арест, но затем после протеста прокуратуры определили в СИЗО, где он и оставался по сей день.По версии следствия, Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.

https://ria.ru/20220803/rassledovanie-1806898661.html

https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, марина ракова