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Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 03.08.2022
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Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве
Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 03.08.2022
Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, передает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:34
2022-08-03T11:42
происшествия
россия
сергей зуев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."В связи с тем, что Зуев Сергей Эдуардович признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - заявил следователь.Прокурор поддержала его.
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происшествия, россия, сергей зуев
11:34 03.08.2022 (обновлено: 11:42 03.08.2022)
 
Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве

Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве и рассказал о новых соучастниках

© Скриншот с видео пресс-службы Тверского судаРассмотрение в Тверском районном суде Москвы ходатайства следствия о продлении ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева
Рассмотрение в Тверском районном суде Москвы ходатайства следствия о продлении ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева
© Скриншот с видео пресс-службы Тверского суда
Рассмотрение в Тверском районном суде Москвы ходатайства следствия о продлении ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"В связи с тем, что Зуев Сергей Эдуардович признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - заявил следователь.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:29
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Прокурор поддержала его.
 
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