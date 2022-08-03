https://ria.ru/20220803/zuev-1806877418.html

Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве

Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 03.08.2022

Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, передает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:34

2022-08-03T11:34

2022-08-03T11:42

происшествия

россия

сергей зуев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."В связи с тем, что Зуев Сергей Эдуардович признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - заявил следователь.Прокурор поддержала его.

https://ria.ru/20220713/zuev-1802179111.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, сергей зуев