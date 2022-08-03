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Сухогруз с украинским зерном вошел в Босфор - РИА Новости, 03.08.2022
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Сухогруз с украинским зерном вошел в Босфор
Сухогруз с украинским зерном вошел в Босфор - РИА Новости, 03.08.2022
Сухогруз с украинским зерном вошел в Босфор
Сухогруз с украинским зерном вошел в пролив Босфор, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:51
2022-08-03T18:28
в мире
украина
турция
стамбул
одесса
черное море
оон
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СТАМБУЛ, 3 авг — РИА Новости. Сухогруз с украинским зерном вошел в пролив Босфор, сообщил корреспондент РИА Новости.Накануне судно Razoni достигло входа в пролив со стороны Черного моря и встало на якорь. Сегодня представители России, Украины, Турции и ООН — всего около 20 человек — провели инспекцию груза.Судно под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн украинской кукурузы вышло из порта Одессы в понедельник утром. Финальная точка маршрута — порт Триполи в Ливане.Как отметили в российском Минобороны, эту гуманитарную операцию спланировали при активном участии российских офицеров в Совместном координационном центре.Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220802/zerno-1806669009.html
украина
турция
стамбул
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в мире, украина, турция, стамбул, одесса, черное море, оон
14:51 03.08.2022 (обновлено: 18:28 03.08.2022)
 
Сухогруз с украинским зерном вошел в Босфор

Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с зерном на борту, идущий из Одессы, вошел в Босфор

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 авг — РИА Новости. Сухогруз с украинским зерном вошел в пролив Босфор, сообщил корреспондент РИА Новости.
Накануне судно Razoni достигло входа в пролив со стороны Черного моря и встало на якорь. Сегодня представители России, Украины, Турции и ООН — всего около 20 человек — провели инспекцию груза.
Судно под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн украинской кукурузы вышло из порта Одессы в понедельник утром. Финальная точка маршрута — порт Триполи в Ливане.
Как отметили в российском Минобороны, эту гуманитарную операцию спланировали при активном участии российских офицеров в Совместном координационном центре.
Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.
Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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В миреУкраинаТурцияСтамбулОдессаЧерное мореООН
 
 
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