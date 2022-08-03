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Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза - РИА Новости, 03.08.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220803/zerno-1806888312.html
Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза
Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза - РИА Новости, 03.08.2022
Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза
За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:11
2022-08-03T12:11
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 3 авг - РИА Новости. За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.При этом, по главы республики, рост валового производства продукции растениеводства происходит не за счет увеличения посевных площадей, а в результате роста продуктивности гектара. Этому способствуют внедрение прогрессивных передовых технологий, новой техники и сортов сельскохозяйственных культур.Темрезов отметил, что в республике активно ведется уборка зерновых колосовых культур."Всего в этом году планируется убрать зерновых колосовых культур с 82 тысяч гектаров земель. Преимущественно это будет озимая и яровая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, овес и рапс", - написал глава субъекта.
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рашид темрезов
12:11 03.08.2022
 

Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
 Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 3 авг - РИА Новости. За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
При этом, по главы республики, рост валового производства продукции растениеводства происходит не за счет увеличения посевных площадей, а в результате роста продуктивности гектара. Этому способствуют внедрение прогрессивных передовых технологий, новой техники и сортов сельскохозяйственных культур.
За пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 10:54Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов
Темрезов отметил, что в республике активно ведется уборка зерновых колосовых культур.
"Всего в этом году планируется убрать зерновых колосовых культур с 82 тысяч гектаров земель. Преимущественно это будет озимая и яровая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, овес и рапс", - написал глава субъекта.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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