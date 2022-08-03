https://ria.ru/20220803/zerno-1806888312.html

Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза

Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза - РИА Новости, 03.08.2022

Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза

За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:11

2022-08-03T12:11

2022-08-03T12:11

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 3 авг - РИА Новости. За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.При этом, по главы республики, рост валового производства продукции растениеводства происходит не за счет увеличения посевных площадей, а в результате роста продуктивности гектара. Этому способствуют внедрение прогрессивных передовых технологий, новой техники и сортов сельскохозяйственных культур.Темрезов отметил, что в республике активно ведется уборка зерновых колосовых культур."Всего в этом году планируется убрать зерновых колосовых культур с 82 тысяч гектаров земель. Преимущественно это будет озимая и яровая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, овес и рапс", - написал глава субъекта.

https://ria.ru/20220701/temrezov-1799491066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов