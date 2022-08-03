https://ria.ru/20220803/zerno-1806888312.html
Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза
Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза - РИА Новости, 03.08.2022
Темрезов: за 10 лет валовой сбор зерна в республике вырос в два раза
За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:11
2022-08-03T12:11
2022-08-03T12:11
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 3 авг - РИА Новости. За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.При этом, по главы республики, рост валового производства продукции растениеводства происходит не за счет увеличения посевных площадей, а в результате роста продуктивности гектара. Этому способствуют внедрение прогрессивных передовых технологий, новой техники и сортов сельскохозяйственных культур.Темрезов отметил, что в республике активно ведется уборка зерновых колосовых культур."Всего в этом году планируется убрать зерновых колосовых культур с 82 тысяч гектаров земель. Преимущественно это будет озимая и яровая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, овес и рапс", - написал глава субъекта.
https://ria.ru/20220701/temrezov-1799491066.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 3 авг - РИА Новости. За последние десять лет валовой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос в два раза, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
При этом, по главы республики, рост валового производства продукции растениеводства происходит не за счет увеличения посевных площадей, а в результате роста продуктивности гектара. Этому способствуют внедрение прогрессивных передовых технологий, новой техники и сортов сельскохозяйственных культур.
Темрезов
отметил, что в республике активно ведется уборка зерновых колосовых культур.
"Всего в этом году планируется убрать зерновых колосовых культур с 82 тысяч гектаров земель. Преимущественно это будет озимая и яровая пшеница, кукуруза на зерно, ячмень, овес и рапс", - написал глава субъекта.