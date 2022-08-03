22:01 03.08.2022 (обновлено: 01:34 04.08.2022)
Американцы потребовали выпороть Зеленского за его заявление о России
Американские читатели NYP раскритиковали Зеленского за призыв Китаю не помогать России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай "оставаться нейтральным" и не помогать России.
"Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления", — написал Freddie.
"Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?" — сыронизировал пользователь ata777.
"О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище", — считает Ralph Holloway.
После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели против нее многочисленные санкции и стали призывать к отказу от ее энергоресурсов. Ограничительные меры США, Великобритании и Евросоюза нанесли серьезный удар по Вашингтону, Лондону и Брюсселю, взвинтив инфляцию и спровоцировав топливный кризис. В Китае, в свою очередь, посоветовали Соединенным Штатам задуматься о своих ошибочных действиях в украинском вопросе и выступили против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которая не имеет основы в международном праве.