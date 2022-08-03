https://ria.ru/20220803/zelenskiy-1807103264.html

Американцы потребовали выпороть Зеленского за его заявление о России

Американцы потребовали выпороть Зеленского за его заявление о России - РИА Новости, 04.08.2022

Американцы потребовали выпороть Зеленского за его заявление о России

Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай "оставаться нейтральным" и не помогать России. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-03T22:01

2022-08-03T22:01

2022-08-04T01:34

политика

россия

китай

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай "оставаться нейтральным" и не помогать России."Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?" — сыронизировал пользователь ata777."Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?" — задался вопросом Oksure."О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище", — считает Ralph Holloway.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели против нее многочисленные санкции и стали призывать к отказу от ее энергоресурсов. Ограничительные меры США, Великобритании и Евросоюза нанесли серьезный удар по Вашингтону, Лондону и Брюсселю, взвинтив инфляцию и спровоцировав топливный кризис. В Китае, в свою очередь, посоветовали Соединенным Штатам задуматься о своих ошибочных действиях в украинском вопросе и выступили против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которая не имеет основы в международном праве.

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

https://ria.ru/20220803/vsu-1807027738.html

россия

китай

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, китай, украина, владимир зеленский