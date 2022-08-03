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В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые - РИА Новости, 03.08.2022
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В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые
В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые - РИА Новости, 03.08.2022
В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые
В жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан (в 5 километрах к северо-западу от Баку – ред.) прогремел взрыв, есть раненые, сообщили в пресс-службе Министерства РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T23:06
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в мире
апшеронский район
азербайджан
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БАКУ, 3 авг – РИА Новости. В жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан (в 5 километрах к северо-западу от Баку – ред.) прогремел взрыв, есть раненые, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана."На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района. В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС", - говорится в сообщении ведомства.Министерство здравоохранения страны сообщает о четырех раненых.
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в мире, апшеронский район, азербайджан
23:06 03.08.2022 (обновлено: 23:09 03.08.2022)
 
В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые

В жилом доме в городе Хырдалан в пяти километрах от Баку прогремел взрыв, есть раненые

© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Баку
Скорая помощь в Баку - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 3 авг – РИА Новости. В жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан (в 5 километрах к северо-западу от Баку – ред.) прогремел взрыв, есть раненые, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
"На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района. В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство здравоохранения страны сообщает о четырех раненых.
 
В миреАпшеронский районАзербайджан
 
 
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