https://ria.ru/20220803/vzryv-1807111214.html

В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые

В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые - РИА Новости, 03.08.2022

В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые

В жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан (в 5 километрах к северо-западу от Баку – ред.) прогремел взрыв, есть раненые, сообщили в пресс-службе Министерства РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T23:06

2022-08-03T23:06

2022-08-03T23:09

в мире

апшеронский район

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16965/80/169658049_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_1d0e8e6c59e02d8ae93e2a8741b99af4.jpg

БАКУ, 3 авг – РИА Новости. В жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан (в 5 километрах к северо-западу от Баку – ред.) прогремел взрыв, есть раненые, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана."На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района. В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС", - говорится в сообщении ведомства.Министерство здравоохранения страны сообщает о четырех раненых.

апшеронский район

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, апшеронский район, азербайджан