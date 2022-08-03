https://ria.ru/20220803/vzryv-1807111214.html
В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые
В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые - РИА Новости, 03.08.2022
В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые
В жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан (в 5 километрах к северо-западу от Баку – ред.) прогремел взрыв, есть раненые, сообщили в пресс-службе Министерства РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T23:06
2022-08-03T23:06
2022-08-03T23:09
в мире
апшеронский район
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16965/80/169658049_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_1d0e8e6c59e02d8ae93e2a8741b99af4.jpg
БАКУ, 3 авг – РИА Новости. В жилом пятиэтажном здании в городе Хырдалан (в 5 километрах к северо-западу от Баку – ред.) прогремел взрыв, есть раненые, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана."На горячую линию министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан Апшеронского района. В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС", - говорится в сообщении ведомства.Министерство здравоохранения страны сообщает о четырех раненых.
апшеронский район
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16965/80/169658049_0:175:600:625_1920x0_80_0_0_0b6f6b9d4094937664e0ba2abf59133b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, апшеронский район, азербайджан
23:06 03.08.2022 (обновлено: 23:09 03.08.2022)
В жилом доме под Баку прогремел взрыв, есть раненые
В жилом доме в городе Хырдалан в пяти километрах от Баку прогремел взрыв, есть раненые