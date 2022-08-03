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Во Франции при взрыве на заводе ранены восемь человек
Во Франции при взрыве на заводе ранены восемь человек - РИА Новости, 03.08.2022
Во Франции при взрыве на заводе ранены восемь человек
Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции, четверо из них находятся в тяжелом... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:05
2022-08-03T17:05
2022-08-03T18:01
франция
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ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости. Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в мэрии города.Телеканал уточняет, что среди 8 человек, получивших ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них в критическом.Ранее газета Liberation сообщила о трех погибших в ходе происшествия, однако впоследствии эта информация была удалена с сайта.Взрыв произошёл в среду днем на заводе Manuco, который принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам. На заводе работают 80 служащих.На момент взрыва в здании находились 40 человек.На месте происшествия задействованы два вертолета, работают десятки пожарных и полицейских.По словам супрефекта Бержерака Жан-Шарля Жобара, ситуация находится под контролем."На данный момент нет никаких рисков, мы можем сказать, что ситуация под контролем. У нас нет никаких сведений о причинах взрыва, безусловно, потребуется расследование, чтобы их установить", - заявил он в видеообращении на странице мэрии в соцсетях.
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франция
17:05 03.08.2022 (обновлено: 18:01 03.08.2022)
Во Франции при взрыве на заводе ранены восемь человек
Во Франции при взрыве на заводе взрывчатых веществ ранены восемь человек
ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости.
Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает
телеканал BFMTV со ссылкой на источник в мэрии города.
Телеканал уточняет, что среди 8 человек, получивших ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них в критическом.
Ранее газета Liberation сообщила о трех погибших в ходе происшествия, однако впоследствии эта информация была удалена с сайта.
Взрыв произошёл в среду днем на заводе Manuco, который принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам. На заводе работают 80 служащих.
На момент взрыва в здании находились 40 человек.
На месте происшествия задействованы два вертолета, работают десятки пожарных и полицейских.
По словам супрефекта Бержерака Жан-Шарля Жобара, ситуация находится под контролем.
"На данный момент нет никаких рисков, мы можем сказать, что ситуация под контролем. У нас нет никаких сведений о причинах взрыва, безусловно, потребуется расследование, чтобы их установить", - заявил он в видеообращении на странице мэрии в соцсетях.