https://ria.ru/20220803/vzryv-1807012446.html

Во Франции при взрыве на заводе ранены восемь человек

Во Франции при взрыве на заводе ранены восемь человек - РИА Новости, 03.08.2022

Во Франции при взрыве на заводе ранены восемь человек

Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции, четверо из них находятся в тяжелом... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:05

2022-08-03T17:05

2022-08-03T18:01

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807013146_0:242:3208:2048_1920x0_80_0_0_c4f97b78b559c94f64e869b1b3e83376.jpg

ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости. Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в мэрии города.Телеканал уточняет, что среди 8 человек, получивших ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них в критическом.Ранее газета Liberation сообщила о трех погибших в ходе происшествия, однако впоследствии эта информация была удалена с сайта.Взрыв произошёл в среду днем на заводе Manuco, который принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам. На заводе работают 80 служащих.На момент взрыва в здании находились 40 человек.На месте происшествия задействованы два вертолета, работают десятки пожарных и полицейских.По словам супрефекта Бержерака Жан-Шарля Жобара, ситуация находится под контролем."На данный момент нет никаких рисков, мы можем сказать, что ситуация под контролем. У нас нет никаких сведений о причинах взрыва, безусловно, потребуется расследование, чтобы их установить", - заявил он в видеообращении на странице мэрии в соцсетях.

https://ria.ru/20220724/indiya-1804639505.html

https://ria.ru/20220731/pozhar-1806221528.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция