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Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв

Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2022

Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв

Взрыв произошел в среду днем на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания во Франции,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:56

2022-08-03T16:56

2022-08-03T17:10

в мире

франция

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ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости. Взрыв произошел в среду днем на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания во Франции, сообщает телеканал BFMTV.Взрыв произошёл на заводе Manuco, который принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам. На заводе работают 80 служащих."На место происшествия выехала полиция и пожарные службы; есть раненые", - сообщает BFMTV.

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в мире, франция