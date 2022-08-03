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Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв
Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2022
Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв
Взрыв произошел в среду днем на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания во Франции,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:56
2022-08-03T16:56
2022-08-03T17:10
в мире
франция
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ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости. Взрыв произошел в среду днем на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания во Франции, сообщает телеканал BFMTV.Взрыв произошёл на заводе Manuco, который принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам. На заводе работают 80 служащих."На место происшествия выехала полиция и пожарные службы; есть раненые", - сообщает BFMTV.
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в мире, франция
16:56 03.08.2022 (обновлено: 17:10 03.08.2022)
Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв
Во Франции на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв, есть раненые