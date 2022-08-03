https://ria.ru/20220803/vyselenie-1806987410.html

СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве

СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве - РИА Новости, 03.08.2022

СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве

Следователи СК изучат информацию о нескольких десятках семей ветеранов МВД России, которых выселяют из жилых помещений в новой Москве, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:07

2022-08-03T16:07

2022-08-03T16:07

происшествия

александр бастрыкин

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи СК изучат информацию о нескольких десятках семей ветеранов МВД России, которых выселяют из жилых помещений в новой Москве, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, в новой Москве несколько десятков семей-ветеранов органов внутренних дел выселяют из жилых посещений. Среди них есть получившие инвалидность во время службы. В СК отмечают, что семьям бывших сотрудников МВД России никто не помогает в решении жилищных вопросов."СК России изучит указанные факты и примет возможные меры в рамках своей компетенции для защиты прав ветеранов органов внутренних дел", - сказали в ведомстве.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации.

https://ria.ru/20220518/sk-1789354162.html

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происшествия, александр бастрыкин, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)