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СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
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СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве
СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве
Следователи СК изучат информацию о нескольких десятках семей ветеранов МВД России, которых выселяют из жилых помещений в новой Москве, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:07
2022-08-03T16:07
происшествия
александр бастрыкин
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи СК изучат информацию о нескольких десятках семей ветеранов МВД России, которых выселяют из жилых помещений в новой Москве, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, в новой Москве несколько десятков семей-ветеранов органов внутренних дел выселяют из жилых посещений. Среди них есть получившие инвалидность во время службы. В СК отмечают, что&nbsp;семьям бывших сотрудников МВД России никто не помогает в решении жилищных вопросов."СК России изучит указанные факты и примет возможные меры в рамках своей компетенции для защиты прав ветеранов органов внутренних дел", - сказали в ведомстве.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:07 03.08.2022
 
СК изучит информацию о выселении ветеранов МВД из квартир в Москве

СК проверит случаи выселения нескольких десятков семей ветеранов МВД из квартир в Москве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следователи СК изучат информацию о нескольких десятках семей ветеранов МВД России, которых выселяют из жилых помещений в новой Москве, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, в новой Москве несколько десятков семей-ветеранов органов внутренних дел выселяют из жилых посещений. Среди них есть получившие инвалидность во время службы. В СК отмечают, что семьям бывших сотрудников МВД России никто не помогает в решении жилищных вопросов.
"СК России изучит указанные факты и примет возможные меры в рамках своей компетенции для защиты прав ветеранов органов внутренних дел", - сказали в ведомстве.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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