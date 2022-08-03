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Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня

Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022

Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня

Китай со среды приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов замороженной рыбы с Тайваня, говорится в уведомлении Главного таможенного управления КНР. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T04:58

2022-08-03T04:58

2022-08-03T04:58

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в мире

китай

тайвань

сша

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай со среды приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов замороженной рыбы с Тайваня, говорится в уведомлении Главного таможенного управления КНР."Принято решение приостановить с 3 августа 2022 года ввоз цитрусовых, охлажденной обыкновенной рыбы-сабли и замороженной ставриды с Тайваня на материк", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение было принято из-за неоднократного выявления в последнее время в данной продукции карантинных вредителей, а также СOVID-19.2 августа спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html

китай

тайвань

сша

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визит пелоси на тайвань, в мире, китай, тайвань, сша