Рейтинг@Mail.ru
Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/vvoz-1806823099.html
Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня
Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня
Китай со среды приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов замороженной рыбы с Тайваня, говорится в уведомлении Главного таможенного управления КНР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:58
2022-08-03T04:58
визит пелоси на тайвань
в мире
китай
тайвань
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай со среды приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов замороженной рыбы с Тайваня, говорится в уведомлении Главного таможенного управления КНР."Принято решение приостановить с 3 августа 2022 года ввоз цитрусовых, охлажденной обыкновенной рыбы-сабли и замороженной ставриды с Тайваня на материк", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение было принято из-за неоднократного выявления в последнее время в данной продукции карантинных вредителей, а также СOVID-19.2 августа спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
визит пелоси на тайвань, в мире, китай, тайвань, сша
04:58 03.08.2022
 
Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня

КНР объявила о приостановке ввоза цитрусовых и некоторых видов замороженной рыбы с Тайваня

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай со среды приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов замороженной рыбы с Тайваня, говорится в уведомлении Главного таможенного управления КНР.
"Принято решение приостановить с 3 августа 2022 года ввоз цитрусовых, охлажденной обыкновенной рыбы-сабли и замороженной ставриды с Тайваня на материк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято из-за неоднократного выявления в последнее время в данной продукции карантинных вредителей, а также СOVID-19.
2 августа спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
01:44
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня
 
Визит Пелоси на ТайваньВ миреКитайТайваньСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала