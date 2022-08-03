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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой почти три километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой почти три километра - РИА Новости, 03.08.2022
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой почти три километра
Специалисты зафиксировали пепловый выброс почти на три километра вверх на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:54
2022-08-03T03:54
2022-08-03T03:55
происшествия
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали пепловый выброс почти на три километра вверх на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."Сегодня в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении", - говорится в сообщении.По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html
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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:54 03.08.2022 (обновлено: 03:55 03.08.2022)
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой почти три километра
Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла высотой 2,8 километра