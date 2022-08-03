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В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать - РИА Новости, 03.08.2022
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В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать
В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать - РИА Новости, 03.08.2022
В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать
Украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:35
2022-08-03T20:33
политика
украина
россия
вооруженные силы украины
михаил шеремет
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.По словам офицера, он многие годы принимал участие в тренировочных танковых сражениях в Европе, поэтому может однозначно сказать, что осуществить крупномасштабные наступательные операции без опытных солдат крайне сложно.Как пишет Дэвис, львиная доля кадровых украинских военнослужащих уже погибла в боях, а на их место массово приходят необстрелянные новобранцы. Он также напомнил, что ВСУ придется иметь дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии."Это не те действия, которые могут выполнять войска с ограниченной подготовкой или без нее на уровне взвода, роты и батальона", — подчеркнул подполковник.Ранее украинский министр обороны Алексей Резников в интервью The Times заявил, что формирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для выполнения приказа по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно важных для экономики страны". Как отметил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, президент Украины Владимир Зеленский проигрывает по всем фронтам, но продолжает толкать свое государство к неминуемому краху. По его мнению, подобные приказы свидетельствуют о политической агонии киевского режима.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, михаил шеремет, владимир зеленский, алексей резников
17:35 03.08.2022 (обновлено: 20:33 03.08.2022)
 
В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать

Отставной подполковник ВС США Дэвис предупредил о крахе ВСУ при наступлении на юг Украины

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРасчет 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом
Расчет 152-миллиметровых самоходных гаубиц Мста-С выполняет боевое задание под Николаевом - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Расчет 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Опасность заключается в том, что, если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести еще большие потери, лишиться <…> незаменимой техники и, в конце концов, потенциально утратить еще большую территорию, чем она контролировала в начале битвы", — отметил военный.
По словам офицера, он многие годы принимал участие в тренировочных танковых сражениях в Европе, поэтому может однозначно сказать, что осуществить крупномасштабные наступательные операции без опытных солдат крайне сложно.
Как пишет Дэвис, львиная доля кадровых украинских военнослужащих уже погибла в боях, а на их место массово приходят необстрелянные новобранцы. Он также напомнил, что ВСУ придется иметь дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии.
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"Это не те действия, которые могут выполнять войска с ограниченной подготовкой или без нее на уровне взвода, роты и батальона", — подчеркнул подполковник.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников в интервью The Times заявил, что формирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для выполнения приказа по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно важных для экономики страны". Как отметил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, президент Украины Владимир Зеленский проигрывает по всем фронтам, но продолжает толкать свое государство к неминуемому краху. По его мнению, подобные приказы свидетельствуют о политической агонии киевского режима.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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