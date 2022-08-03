https://ria.ru/20220803/vsu-1807027738.html

В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать

В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать - РИА Новости, 03.08.2022

В США предупредили о крахе "миллионной армии" Украины при попытке наступать

Украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:35

2022-08-03T17:35

2022-08-03T20:33

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.По словам офицера, он многие годы принимал участие в тренировочных танковых сражениях в Европе, поэтому может однозначно сказать, что осуществить крупномасштабные наступательные операции без опытных солдат крайне сложно.Как пишет Дэвис, львиная доля кадровых украинских военнослужащих уже погибла в боях, а на их место массово приходят необстрелянные новобранцы. Он также напомнил, что ВСУ придется иметь дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии."Это не те действия, которые могут выполнять войска с ограниченной подготовкой или без нее на уровне взвода, роты и батальона", — подчеркнул подполковник.Ранее украинский министр обороны Алексей Резников в интервью The Times заявил, что формирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для выполнения приказа по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно важных для экономики страны". Как отметил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, президент Украины Владимир Зеленский проигрывает по всем фронтам, но продолжает толкать свое государство к неминуемому краху. По его мнению, подобные приказы свидетельствуют о политической агонии киевского режима.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806752936.html

https://ria.ru/20220728/rakety-1805714882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, вооруженные силы украины, михаил шеремет, владимир зеленский, алексей резников