В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек
Украинский генерал Ковальчук: власти могут мобилизовать еще полмиллиона человек
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины не испытывает нехватку в людских ресурсах, однако, при необходимости власти могут мобилизовать еще полмиллиона граждан.
"В украинских войсках нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо", - приводит слова Ковальчука издание "Фокус". Он отметил, что армия нуждается в большем количестве тяжелого вооружения от Запада, при этом добавил, что "у нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS".
Министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.