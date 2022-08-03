https://ria.ru/20220803/vsu-1806953258.html

В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек

В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек - РИА Новости, 03.08.2022

В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек

Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины не испытывает нехватку в людских ресурсах, однако, при... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:58

2022-08-03T14:58

2022-08-03T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины не испытывает нехватку в людских ресурсах, однако, при необходимости власти могут мобилизовать еще полмиллиона граждан.Министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220803/peski-1806838259.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр