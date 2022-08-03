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В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/vsu-1806953258.html
В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек
В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек - РИА Новости, 03.08.2022
В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек
Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины не испытывает нехватку в людских ресурсах, однако, при... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:58
2022-08-03T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины не испытывает нехватку в людских ресурсах, однако, при необходимости власти могут мобилизовать еще полмиллиона граждан.Министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:58 03.08.2022
 
В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек

Украинский генерал Ковальчук: власти могут мобилизовать еще полмиллиона человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Командующий украинского оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук заявил, что армия Украины не испытывает нехватку в людских ресурсах, однако, при необходимости власти могут мобилизовать еще полмиллиона граждан.
"В украинских войсках нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо", - приводит слова Ковальчука издание "Фокус". Он отметил, что армия нуждается в большем количестве тяжелого вооружения от Запада, при этом добавил, что "у нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS".
Министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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