https://ria.ru/20220803/vs-1806886800.html
Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Системы ПВО сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 03.08.2022
Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:06
2022-08-03T12:06
2022-08-03T12:06
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила две ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35a6cad5bb0f935e1dc446b96dfaae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, донецкая народная республика
Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Минобороны: системы ПВО сбили пять дронов ВСУ, перехватили две "Точки-У"