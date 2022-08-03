https://ria.ru/20220803/vs-1806886800.html

Системы ПВО сбили пять украинских дронов

Системы ПВО сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 03.08.2022

Системы ПВО сбили пять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:06

2022-08-03T12:06

2022-08-03T12:06

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила две ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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россия, харьковская область, донецкая народная республика