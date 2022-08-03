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"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.08.2022
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"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме
"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.08.2022
"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме
Замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко, комментируя выступление депутата от "Единой России" Марии Бутиной в эфире одной из телепередач, заявил, что меры по... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:43
2022-08-03T16:43
технологии
мария бутина
единая россия
госдума рф
евгений ревенко
vpn
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко, комментируя выступление депутата от "Единой России" Марии Бутиной в эфире одной из телепередач, заявил, что меры по наказанию за использование VPN не обсуждались и не прорабатывались ни в партии "Единая Россия", ни во фракции.Ранее Бутина выступила в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в интерпретации многих Telegram-каналов она там предложила сажать в тюрьму родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTubе. Позднее сама Бутина в Telegram-канале назвала эти сообщения "информационным вбросом", который "выдран" из полемики с ведущим.Ревенко подчеркнул, что очевидно, что фраза Бутиной об уголовном наказании родителей за использование была вырвана из контекста дискуссии и использована "недобросовестными блогерами". "Ничего подобного, что сейчас приписывают нашей коллеге по фракции Марии Бутиной, она не имела в виду. Мы обсуждали с ней подробно эту ситуацию. Но, тем не менее, считаю важным пояснить, что в нашем законодательстве наказания за подобные действия не предусмотрено. Более того - это не обсуждалось и не прорабатывалось ни в партии "Единая Россия", ни во фракции. Иными словами – это пустой информационный шум, за которым нет ничего", - процитировала слова Ревенко РИА Новости пресс-служба фракции ЕР.
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технологии, мария бутина, единая россия, госдума рф, евгений ревенко, vpn
16:43 03.08.2022
 
"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме

Депутат Ревенко: "Единая Россия" не обсуждала и не прорабатывала наказание за VPN

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Евгений Ревенко
Депутат Госдумы Евгений Ревенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Евгений Ревенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко, комментируя выступление депутата от "Единой России" Марии Бутиной в эфире одной из телепередач, заявил, что меры по наказанию за использование VPN не обсуждались и не прорабатывались ни в партии "Единая Россия", ни во фракции.
Ранее Бутина выступила в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в интерпретации многих Telegram-каналов она там предложила сажать в тюрьму родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTubе. Позднее сама Бутина в Telegram-канале назвала эти сообщения "информационным вбросом", который "выдран" из полемики с ведущим.
Ревенко подчеркнул, что очевидно, что фраза Бутиной об уголовном наказании родителей за использование была вырвана из контекста дискуссии и использована "недобросовестными блогерами". "Ничего подобного, что сейчас приписывают нашей коллеге по фракции Марии Бутиной, она не имела в виду. Мы обсуждали с ней подробно эту ситуацию. Но, тем не менее, считаю важным пояснить, что в нашем законодательстве наказания за подобные действия не предусмотрено. Более того - это не обсуждалось и не прорабатывалось ни в партии "Единая Россия", ни во фракции. Иными словами – это пустой информационный шум, за которым нет ничего", - процитировала слова Ревенко РИА Новости пресс-служба фракции ЕР.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 02:15
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне
 
ТехнологииМария БутинаЕдиная РоссияГосдума РФЕвгений РевенкоVPN
 
 
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