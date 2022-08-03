https://ria.ru/20220803/vpn-1807002926.html

"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме

"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.08.2022

"Единая Россия" не обсуждала наказание за VPN, заявили в Госдуме

Замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко, комментируя выступление депутата от "Единой России" Марии Бутиной в эфире одной из телепередач, заявил, что меры по... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:43

2022-08-03T16:43

2022-08-03T16:43

технологии

мария бутина

единая россия

госдума рф

евгений ревенко

vpn

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко, комментируя выступление депутата от "Единой России" Марии Бутиной в эфире одной из телепередач, заявил, что меры по наказанию за использование VPN не обсуждались и не прорабатывались ни в партии "Единая Россия", ни во фракции.Ранее Бутина выступила в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в интерпретации многих Telegram-каналов она там предложила сажать в тюрьму родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTubе. Позднее сама Бутина в Telegram-канале назвала эти сообщения "информационным вбросом", который "выдран" из полемики с ведущим.Ревенко подчеркнул, что очевидно, что фраза Бутиной об уголовном наказании родителей за использование была вырвана из контекста дискуссии и использована "недобросовестными блогерами". "Ничего подобного, что сейчас приписывают нашей коллеге по фракции Марии Бутиной, она не имела в виду. Мы обсуждали с ней подробно эту ситуацию. Но, тем не менее, считаю важным пояснить, что в нашем законодательстве наказания за подобные действия не предусмотрено. Более того - это не обсуждалось и не прорабатывалось ни в партии "Единая Россия", ни во фракции. Иными словами – это пустой информационный шум, за которым нет ничего", - процитировала слова Ревенко РИА Новости пресс-служба фракции ЕР.

https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, мария бутина, единая россия, госдума рф, евгений ревенко, vpn