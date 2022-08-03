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Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN - РИА Новости, 03.08.2022
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Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN
Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN - РИА Новости, 03.08.2022
Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN
Депутат ГД от "Единой России" Мария Бутина, комментируя свое выступление в эфире одной из телепередач о наказании родителей за использование детьми VPN,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:40
2022-08-03T16:40
общество
технологии
госдума рф
мария бутина
владимир соловьев (телеведущий)
vpn
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Мария Бутина, комментируя свое выступление в эфире одной из телепередач о наказании родителей за использование детьми VPN, заявила, что ее слова нужно рассматривать только в контексте беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым, кроме того, она сообщила, что не планирует вносить закон о запрете VPN.Ранее Бутина выступила в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в интерпретации многих Telegram-каналов она там предложила сажать в тюрьму родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTubе. Позднее сама Бутина в Telegram-канале назвала эти сообщения "информационным вбросом", который "выдран" из полемики с ведущим."Сказанное мною в эфире необходимо рассматривать исключительно в контексте всей беседы, где речь идет о важности внимания родителей к воспитанию своих детей и тому, что потребляется подрастающим поколением в информационном поле. Ни больше, ни меньше мною не говорилось и даже не думалось", - цитирует слова депутата РИА Новости пресс-служба фракции. Также она заявила, что не планирует вносить закон о запрете VPN. В своем Telegram-канале она сообщила, что с удивлением обнаружила, что тема с VPN получила "невероятное количество внимания и спекуляций".
https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html
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общество, технологии, госдума рф, мария бутина, владимир соловьев (телеведущий), vpn
16:40 03.08.2022
 
Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN

Бутина заявила, что ее слова о наказании за использование VPN вырвали из контекста

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мария Бутина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Мария Бутина, комментируя свое выступление в эфире одной из телепередач о наказании родителей за использование детьми VPN, заявила, что ее слова нужно рассматривать только в контексте беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым, кроме того, она сообщила, что не планирует вносить закон о запрете VPN.
Ранее Бутина выступила в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в интерпретации многих Telegram-каналов она там предложила сажать в тюрьму родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTubе. Позднее сама Бутина в Telegram-канале назвала эти сообщения "информационным вбросом", который "выдран" из полемики с ведущим.
"Сказанное мною в эфире необходимо рассматривать исключительно в контексте всей беседы, где речь идет о важности внимания родителей к воспитанию своих детей и тому, что потребляется подрастающим поколением в информационном поле. Ни больше, ни меньше мною не говорилось и даже не думалось", - цитирует слова депутата РИА Новости пресс-служба фракции. Также она заявила, что не планирует вносить закон о запрете VPN. В своем Telegram-канале она сообщила, что с удивлением обнаружила, что тема с VPN получила "невероятное количество внимания и спекуляций".
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 02:15
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне
 
ОбществоТехнологииГосдума РФМария БутинаВладимир Соловьев (телеведущий)VPN
 
 
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