https://ria.ru/20220803/vpn-1807000966.html

Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN

Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN - РИА Новости, 03.08.2022

Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN

Депутат ГД от "Единой России" Мария Бутина, комментируя свое выступление в эфире одной из телепередач о наказании родителей за использование детьми VPN,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:40

2022-08-03T16:40

2022-08-03T16:40

общество

технологии

госдума рф

мария бутина

владимир соловьев (телеведущий)

vpn

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Мария Бутина, комментируя свое выступление в эфире одной из телепередач о наказании родителей за использование детьми VPN, заявила, что ее слова нужно рассматривать только в контексте беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым, кроме того, она сообщила, что не планирует вносить закон о запрете VPN.Ранее Бутина выступила в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в интерпретации многих Telegram-каналов она там предложила сажать в тюрьму родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTubе. Позднее сама Бутина в Telegram-канале назвала эти сообщения "информационным вбросом", который "выдран" из полемики с ведущим."Сказанное мною в эфире необходимо рассматривать исключительно в контексте всей беседы, где речь идет о важности внимания родителей к воспитанию своих детей и тому, что потребляется подрастающим поколением в информационном поле. Ни больше, ни меньше мною не говорилось и даже не думалось", - цитирует слова депутата РИА Новости пресс-служба фракции. Также она заявила, что не планирует вносить закон о запрете VPN. В своем Telegram-канале она сообщила, что с удивлением обнаружила, что тема с VPN получила "невероятное количество внимания и спекуляций".

https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, госдума рф, мария бутина, владимир соловьев (телеведущий), vpn