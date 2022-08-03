Бутина уточнила, что имела в виду, говоря о наказании за VPN
Бутина заявила, что ее слова о наказании за использование VPN вырвали из контекста
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Мария Бутина, комментируя свое выступление в эфире одной из телепередач о наказании родителей за использование детьми VPN, заявила, что ее слова нужно рассматривать только в контексте беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым, кроме того, она сообщила, что не планирует вносить закон о запрете VPN.
Ранее Бутина выступила в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в интерпретации многих Telegram-каналов она там предложила сажать в тюрьму родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTubе. Позднее сама Бутина в Telegram-канале назвала эти сообщения "информационным вбросом", который "выдран" из полемики с ведущим.
"Сказанное мною в эфире необходимо рассматривать исключительно в контексте всей беседы, где речь идет о важности внимания родителей к воспитанию своих детей и тому, что потребляется подрастающим поколением в информационном поле. Ни больше, ни меньше мною не говорилось и даже не думалось", - цитирует слова депутата РИА Новости пресс-служба фракции. Также она заявила, что не планирует вносить закон о запрете VPN. В своем Telegram-канале она сообщила, что с удивлением обнаружила, что тема с VPN получила "невероятное количество внимания и спекуляций".
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