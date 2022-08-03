https://ria.ru/20220803/voronov-1806971382.html

Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова

Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова - РИА Новости, 03.08.2022

Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова

Южный окружной военный суд оставил под стражей замкомандующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова, подозреваемого в РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:35

2022-08-03T15:35

2022-08-03T15:35

происшествия

россия

вооруженные силы рф

южный военный округ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд оставил под стражей замкомандующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова, подозреваемого в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель суда.Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству. Ранее гарнизонный военный суд избрал генерал-лейтенанту меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение было обжаловано.По данным следствия, Воронов обвиняется в использовании средств министерства обороны РФ, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома. Недвижимость была оформлена на мать его супруги, но фактически принадлежала ему, уточнили в суде. Для хищения средств заключались фиктивные контракты на поставку продукции для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах Воронова.

https://ria.ru/20220706/umnov-1800807337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, вооруженные силы рф, южный военный округ