Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова
Суд оставил под стражей подозреваемого в растрате замкомандующего Южного ВО Воронова
Заместитель командующего ЮВО Виктор Воронов. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд оставил под стражей замкомандующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова, подозреваемого в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель суда.
Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству. Ранее гарнизонный военный суд избрал генерал-лейтенанту меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение было обжаловано.
"Южный окружной военный суд признал законным решение гарнизонного военного суда о заключении под стражу заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Воронова", - сказал представитель суда.
По данным следствия, Воронов обвиняется в использовании средств министерства обороны РФ, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома. Недвижимость была оформлена на мать его супруги, но фактически принадлежала ему, уточнили в суде. Для хищения средств заключались фиктивные контракты на поставку продукции для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах Воронова.
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