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Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова - РИА Новости, 03.08.2022
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Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова
Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова - РИА Новости, 03.08.2022
Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова
Южный окружной военный суд оставил под стражей замкомандующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова, подозреваемого в РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:35
2022-08-03T15:35
происшествия
россия
вооруженные силы рф
южный военный округ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд оставил под стражей замкомандующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова, подозреваемого в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель суда.Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству. Ранее гарнизонный военный суд избрал генерал-лейтенанту меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение было обжаловано.По данным следствия, Воронов обвиняется в использовании средств министерства обороны РФ, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома. Недвижимость была оформлена на мать его супруги, но фактически принадлежала ему, уточнили в суде. Для хищения средств заключались фиктивные контракты на поставку продукции для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах Воронова.
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происшествия, россия, вооруженные силы рф, южный военный округ
15:35 03.08.2022
 
Суд оставил под стражей замкомандующего Южного ВО Воронова

Суд оставил под стражей подозреваемого в растрате замкомандующего Южного ВО Воронова

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего ЮВО Виктор Воронов
Заместитель командующего ЮВО Виктор Воронов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Заместитель командующего ЮВО Виктор Воронов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд оставил под стражей замкомандующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова, подозреваемого в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель суда.
Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству. Ранее гарнизонный военный суд избрал генерал-лейтенанту меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение было обжаловано.
"Южный окружной военный суд признал законным решение гарнизонного военного суда о заключении под стражу заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Воронова", - сказал представитель суда.
По данным следствия, Воронов обвиняется в использовании средств министерства обороны РФ, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома. Недвижимость была оформлена на мать его супруги, но фактически принадлежала ему, уточнили в суде. Для хищения средств заключались фиктивные контракты на поставку продукции для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах Воронова.
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