Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа Андрея
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Екатерина Воклова призналась, что с супругом Андреем они до сих пор ревнуют друг друга, несмотря на 12 лет брака.
"Пока мы ревнуем, значит, у нас есть чувства. Я знаю, что Андрей ревнует, и это так приятно. Если бы не ревновал, то было бы хуже. А так – значит, небезразлична", – сообщила актриса.
В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что и сама ревнует мужа, хотя он работает в мужском коллективе.
"И я его ревную, хотя мне в этом плане попроще. Так как Андрей сейчас работает архитектором, он много времени проводит на стройке, где вокруг него одни мужчины", – заключила звезда.
Недавно она с семьей вернулась с долгожданного отдыха в Турции. Отпуск начался с трудностей – номер артистки не убирали должным образом, а персонал отеля извинился только после жалоб в социальных сетях.
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