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Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа - РИА Новости, 03.08.2022
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Шоубиз
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Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа - РИА Новости, 03.08.2022
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа
Екатерина Воклова призналась, что с супругом Андреем они до сих пор ревнуют друг друга, несмотря на 12 лет брака. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:37
2022-08-03T15:37
шоубиз
знаменитости
екатерина волкова (актриса)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Екатерина Воклова призналась, что с супругом Андреем они до сих пор ревнуют друг друга, несмотря на 12 лет брака.В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что и сама ревнует мужа, хотя он работает в мужском коллективе.Недавно она с семьей вернулась с долгожданного отдыха в Турции. Отпуск начался с трудностей – номер артистки не убирали должным образом, а персонал отеля извинился только после жалоб в социальных сетях.
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знаменитости, екатерина волкова (актриса), шоу-бизнес
15:37 03.08.2022
 
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа Андрея

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Екатерина Воклова призналась, что с супругом Андреем они до сих пор ревнуют друг друга, несмотря на 12 лет брака.

"Пока мы ревнуем, значит, у нас есть чувства. Я знаю, что Андрей ревнует, и это так приятно. Если бы не ревновал, то было бы хуже. А так – значит, небезразлична", – сообщила актриса.

В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что и сама ревнует мужа, хотя он работает в мужском коллективе.

"И я его ревную, хотя мне в этом плане попроще. Так как Андрей сейчас работает архитектором, он много времени проводит на стройке, где вокруг него одни мужчины", – заключила звезда.

Недавно она с семьей вернулась с долгожданного отдыха в Турции. Отпуск начался с трудностей – номер артистки не убирали должным образом, а персонал отеля извинился только после жалоб в социальных сетях.
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