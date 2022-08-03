https://ria.ru/20220803/volkova-1806965712.html

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа - РИА Новости, 03.08.2022

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа

Екатерина Воклова призналась, что с супругом Андреем они до сих пор ревнуют друг друга, несмотря на 12 лет брака. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:37

2022-08-03T15:37

2022-08-03T15:37

шоубиз

знаменитости

екатерина волкова (актриса)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Екатерина Воклова призналась, что с супругом Андреем они до сих пор ревнуют друг друга, несмотря на 12 лет брака.В интервью Teleprogramma.pro она добавила, что и сама ревнует мужа, хотя он работает в мужском коллективе.Недавно она с семьей вернулась с долгожданного отдыха в Турции. Отпуск начался с трудностей – номер артистки не убирали должным образом, а персонал отеля извинился только после жалоб в социальных сетях.

https://ria.ru/20220803/nagiev-1806906392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, екатерина волкова (актриса), шоу-бизнес