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Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных" - РИА Новости, 06.07.2022
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Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных"
Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных" - РИА Новости, 06.07.2022
Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных"
Представители отеля в Турции извинились перед звездой сериала "Воронины" Екатериной Волковой и заменили номер. Актриса жаловалась в социальных сетях на хамство, РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:36
2022-07-06T18:36
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
екатерина волкова (актриса)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Представители отеля в Турции извинились перед звездой сериала "Воронины" Екатериной Волковой и заменили номер. Актриса жаловалась в социальных сетях на хамство, а также показывала кадры некачественной уборки номера.Она отметила, что теперь в распоряжении их семьи два этажа и собственная терраса с видом на море. По мнению Екатерины, немалую роль в извинениях сыграла популярность ее социальной сети, поэтому отель не захотел портить себе репутацию.Она добавила, что еще до извинений позволила себе расслабиться, отпустить ситуацию и наслаждаться морем.Ранее в Сети раскритиковали Яну Рудковскую на отдыхе в Сочи за леопардовый купальник.
https://ria.ru/20220629/uspenskaya-1798992681.html
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знаменитости, шоу-бизнес, екатерина волкова (актриса)
18:36 06.07.2022
 
Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных"

Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных" Екатериной Волковой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Представители отеля в Турции извинились перед звездой сериала "Воронины" Екатериной Волковой и заменили номер. Актриса жаловалась в социальных сетях на хамство, а также показывала кадры некачественной уборки номера.

"Случилось чудо. Менеджмент отеля изменил отношение и принес извинения. Говорят, людей не хватает. И действительно, ту часть номера, где у нас был изначально номер, еще не успели реновировать", – написала Волкова.

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Она отметила, что теперь в распоряжении их семьи два этажа и собственная терраса с видом на море. По мнению Екатерины, немалую роль в извинениях сыграла популярность ее социальной сети, поэтому отель не захотел портить себе репутацию.

"Тем не менее я призываю вас не стесняться и отстаивать свои интересы вне зависимости от статуса ваших социальных сетей. Все мы вправе требовать достойный уровень сервиса, ведь мы платим немалые деньги", – написала Волкова.

Она добавила, что еще до извинений позволила себе расслабиться, отпустить ситуацию и наслаждаться морем.

"Я поняла, что не стоит рисовать себе идеальных картинок. Чем дольше чего-то ждешь, тем больше требований и притязаний", – заключила звезда.

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