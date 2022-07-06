https://ria.ru/20220706/volkova-1800758566.html

Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных"

Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных" - РИА Новости, 06.07.2022

Представители отеля в Турции извинились перед звездой "Ворониных"

Представители отеля в Турции извинились перед звездой сериала "Воронины" Екатериной Волковой и заменили номер. Актриса жаловалась в социальных сетях на хамство, РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:36

2022-07-06T18:36

2022-07-06T18:36

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шоу-бизнес

екатерина волкова (актриса)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Представители отеля в Турции извинились перед звездой сериала "Воронины" Екатериной Волковой и заменили номер. Актриса жаловалась в социальных сетях на хамство, а также показывала кадры некачественной уборки номера.Она отметила, что теперь в распоряжении их семьи два этажа и собственная терраса с видом на море. По мнению Екатерины, немалую роль в извинениях сыграла популярность ее социальной сети, поэтому отель не захотел портить себе репутацию.Она добавила, что еще до извинений позволила себе расслабиться, отпустить ситуацию и наслаждаться морем.Ранее в Сети раскритиковали Яну Рудковскую на отдыхе в Сочи за леопардовый купальник.

https://ria.ru/20220629/uspenskaya-1798992681.html

https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, екатерина волкова (актриса)