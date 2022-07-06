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Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети - РИА Новости, 06.07.2022
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Шоубиз
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Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети
Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети - РИА Новости, 06.07.2022
Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети
Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:09
2022-07-06T13:09
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
яна рудковская
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи.В комментариях не все остались в восторге от внешнего вида Рудковской.Другие подписчики отметили, что Яна часто слишком тщательно выбирает ракурсы и позы.Некоторые пользователи отметили, что для 47 лет у Яны отличная фигура.Ранее своим фото в купальнике похвалилась Ирина Салтыкова.
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знаменитости, шоу-бизнес, яна рудковская
13:09 06.07.2022
 
Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети

Леопардовый купальник Яны Рудковской на отдыхе в Сочи возмутил пользователей Сети

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи.

"А закаты какие красивые в Сочи", – написала звезда.

© Аккаунт Яны Рудковской в социальной сетиКадр видео, опубликованного Яной Рудковской
Кадр видео, опубликованного Яной Рудковской
© Аккаунт Яны Рудковской в социальной сети
Кадр видео, опубликованного Яной Рудковской
В комментариях не все остались в восторге от внешнего вида Рудковской.

"Красиво, но ноги так раздвигать некрасиво", "Леопардовый идет только леопарду", "Рохля, когда без фильтров", "Какая же она дубовая, как Буратино", "Ну и расцветка леопардовая…", "Поза на позе и позой погоняет", – написали пользователи.

Другие подписчики отметили, что Яна часто слишком тщательно выбирает ракурсы и позы.

"Хотелось бы увидеть вас просто, без всяких поз модных, просто по-человечески", – заявил поклонник.

Некоторые пользователи отметили, что для 47 лет у Яны отличная фигура.

"Прекрасно выглядите", "Молодеешь с каждым днем", – сообщили в комментариях.

Ранее своим фото в купальнике похвалилась Ирина Салтыкова.
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"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике
 
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