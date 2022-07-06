https://ria.ru/20220706/rudkovskaya-1800650883.html
Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети
Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети - РИА Новости, 06.07.2022
Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети
Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:09
2022-07-06T13:09
2022-07-06T13:09
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи.В комментариях не все остались в восторге от внешнего вида Рудковской.Другие подписчики отметили, что Яна часто слишком тщательно выбирает ракурсы и позы.Некоторые пользователи отметили, что для 47 лет у Яны отличная фигура.Ранее своим фото в купальнике похвалилась Ирина Салтыкова.
https://ria.ru/20220629/uspenskaya-1798992681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, яна рудковская
Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети
Леопардовый купальник Яны Рудковской на отдыхе в Сочи возмутил пользователей Сети
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи.
"А закаты какие красивые в Сочи", – написала звезда.
В комментариях не все остались в восторге от внешнего вида Рудковской.
"Красиво, но ноги так раздвигать некрасиво", "Леопардовый идет только леопарду", "Рохля, когда без фильтров", "Какая же она дубовая, как Буратино", "Ну и расцветка леопардовая…", "Поза на позе и позой погоняет", – написали пользователи.
Другие подписчики отметили, что Яна часто слишком тщательно выбирает ракурсы и позы.
"Хотелось бы увидеть вас просто, без всяких поз модных, просто по-человечески", – заявил поклонник.
Некоторые пользователи отметили, что для 47 лет у Яны отличная фигура.
"Прекрасно выглядите", "Молодеешь с каждым днем", – сообщили в комментариях.
Ранее своим фото в купальнике похвалилась
Ирина Салтыкова.