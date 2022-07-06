https://ria.ru/20220706/rudkovskaya-1800650883.html

Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети

Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети - РИА Новости, 06.07.2022

Леопардовый купальник Рудковской возмутил пользователей Сети

Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:09

2022-07-06T13:09

2022-07-06T13:09

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Яну Рудковскую раскритиковали в социальных сетях за леопардовый купальник. Продюсер поделилась кадрами с отдыха в Сочи.В комментариях не все остались в восторге от внешнего вида Рудковской.Другие подписчики отметили, что Яна часто слишком тщательно выбирает ракурсы и позы.Некоторые пользователи отметили, что для 47 лет у Яны отличная фигура.Ранее своим фото в купальнике похвалилась Ирина Салтыкова.

https://ria.ru/20220629/uspenskaya-1798992681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, яна рудковская