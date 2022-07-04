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Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике - РИА Новости, 04.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220704/saltykova-1800169458.html
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике - РИА Новости, 04.07.2022
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике
Ирина Салтыкова восхитила пользователей социальных сетей фигурой. 56-летняя звезда в светлом купальнике приняла изящную позу возле бассейна. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:26
2022-07-04T18:26
шоубиз
знаменитости
ирина салтыкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ирина Салтыкова восхитила пользователей социальных сетей фигурой. 56-летняя звезда в светлом купальнике приняла изящную позу возле бассейна.В комментариях назвали внешность артистки шикарной.Ранее Любовь Успенская примерила несколько пляжных образов перед небольшим семейным отпуском.
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знаменитости, ирина салтыкова, шоу-бизнес
18:26 04.07.2022
 
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике

Певица Ирина Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике возле бассейна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСара Джессика Паркер в Москве
Сара Джессика Паркер в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ирина Салтыкова восхитила пользователей социальных сетей фигурой. 56-летняя звезда в светлом купальнике приняла изящную позу возле бассейна.

"Ну, как-то так", – подписала она снимок.

В комментариях назвали внешность артистки шикарной.

"Красотка", "Шикарная фигура", "Хорошо, но ню было бы прекраснее", "Ирина, сколько можно сводить с ума, нельзя так", "Выглядишь, как в 20", – выразили свой восторг поклонники.

Ранее Любовь Успенская примерила несколько пляжных образов перед небольшим семейным отпуском.
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