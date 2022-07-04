https://ria.ru/20220704/saltykova-1800169458.html
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике - РИА Новости, 04.07.2022
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике
Ирина Салтыкова восхитила пользователей социальных сетей фигурой. 56-летняя звезда в светлом купальнике приняла изящную позу возле бассейна. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:26
2022-07-04T18:26
2022-07-04T18:26
шоубиз
знаменитости
ирина салтыкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ирина Салтыкова восхитила пользователей социальных сетей фигурой. 56-летняя звезда в светлом купальнике приняла изящную позу возле бассейна.В комментариях назвали внешность артистки шикарной.Ранее Любовь Успенская примерила несколько пляжных образов перед небольшим семейным отпуском.
https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ирина салтыкова, шоу-бизнес
Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике
Певица Ирина Салтыкова восхитила пользователей соцсетей фото в купальнике возле бассейна