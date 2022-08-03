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В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН - РИА Новости, 03.08.2022
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В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН
В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН
США, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:04
2022-08-03T08:07
в мире
сша
россия
андрей крутских
вашингтон (штат)
оон
олег сыромолотов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он сообщил, что "в попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских"."Тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств", - подчеркнул замглавы МИД России.
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в мире, сша, россия, андрей крутских, вашингтон (штат), оон, олег сыромолотов
08:04 03.08.2022 (обновлено: 08:07 03.08.2022)
 
В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН

МИД: США показали себя ненадежным партнером, не выдав визы части российской делегации

© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Osamu Honda
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он сообщил, что "в попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских".
"Тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств", - подчеркнул замглавы МИД России.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Швейцария не выдает визы российским делегатам в ООН
 
В миреСШАРоссияАндрей КрутскихВашингтон (штат)ООНОлег Сыромолотов
 
 
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