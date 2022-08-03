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В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН

В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН - РИА Новости, 03.08.2022

В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей виз делегации на встречу в ООН

США, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:04

2022-08-03T08:04

2022-08-03T08:07

в мире

сша

россия

андрей крутских

вашингтон (штат)

оон

олег сыромолотов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он сообщил, что "в попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских"."Тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств", - подчеркнул замглавы МИД России.

https://ria.ru/20220727/oon-1805218301.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, андрей крутских, вашингтон (штат), оон, олег сыромолотов