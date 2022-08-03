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Адвокат заявил, что Винника не уведомили о запросе России на его выдачу - РИА Новости, 03.08.2022
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Адвокат заявил, что Винника не уведомили о запросе России на его выдачу
Адвокат заявил, что Винника не уведомили о запросе России на его выдачу - РИА Новости, 03.08.2022
Адвокат заявил, что Винника не уведомили о запросе России на его выдачу
Запрос России об экстрадиции Винника был передан Франции, но минюст республики не уведомил об этом россиянина, заявил РИА Новости французский адвокат Фредерик... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:02
2022-08-03T21:03
в мире
франция
сша
россия
дело александра винника
европейский суд по правам человека (еспч)
александр винник
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Запрос России об экстрадиции Винника был передан Франции, но минюст республики не уведомил об этом россиянина, заявил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело.В среду в Апелляционном суде Парижа прошло заседание по делу Винника. В ответ председательствующая судья заявила, что парижский суд не получал такого запроса."Запрос России об экстрадиции Винника был передан МИД Франции и некоторым представителям министерства юстиции, но французский минюст решил не уведомлять Винника через прокуратуру", - объяснил Бело в разговоре с агентством.По его словам, запрос был передан прокуратуре Франции, однако у нее есть право самой решать, уведомлять об этом обвиняемого, либо нет.Первоначально заседание было назначено на 7 сентября, однако после отзыва 15 июля запроса о выдаче Винника из Франции оно было перенесено на более ранний срок.Как сообщил ранее агентству французский адвокат Фредерик Бело, отзыв запроса был "обманным маневром", который позволит передать россиянина в Грецию, куда США еще в 2017 году направили второй запрос о выдаче. Афины, уверен Бело, быстро переправят Винника в Соединенные Штаты.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
https://ria.ru/20220728/vinnik-1805707248.html
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в мире, франция, сша, россия, дело александра винника, европейский суд по правам человека (еспч), александр винник
21:02 03.08.2022 (обновлено: 21:03 03.08.2022)
 
Адвокат заявил, что Винника не уведомили о запросе России на его выдачу

Адвокат заявил, что минюст Франции не уведомил Винника о запросе России на его экстрадицию

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Запрос России об экстрадиции Винника был передан Франции, но минюст республики не уведомил об этом россиянина, заявил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело.
В среду в Апелляционном суде Парижа прошло заседание по делу Винника.
"Во время судебного процесса прокурор спрашивает о деле, которое завела против меня Россия и о котором им известно. У вас есть российский запрос, и вы должны мне его предъявить. А прокуратура лжет и говорит, что не знает об этом запросе. Возможно, они забыли. А почему? Потому что США им приказали, чтобы они его мне не предъявляли", - заявил россиянин в ходе заседания.
В ответ председательствующая судья заявила, что парижский суд не получал такого запроса.
"Запрос России об экстрадиции Винника был передан МИД Франции и некоторым представителям министерства юстиции, но французский минюст решил не уведомлять Винника через прокуратуру", - объяснил Бело в разговоре с агентством.
По его словам, запрос был передан прокуратуре Франции, однако у нее есть право самой решать, уведомлять об этом обвиняемого, либо нет.
Первоначально заседание было назначено на 7 сентября, однако после отзыва 15 июля запроса о выдаче Винника из Франции оно было перенесено на более ранний срок.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 20:00
Адвокат считает, что США хотят использовать Винника для обмена
Как сообщил ранее агентству французский адвокат Фредерик Бело, отзыв запроса был "обманным маневром", который позволит передать россиянина в Грецию, куда США еще в 2017 году направили второй запрос о выдаче. Афины, уверен Бело, быстро переправят Винника в Соединенные Штаты.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 22:22
ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать Винника в Грецию
 
В миреФранцияСШАРоссияДело Александра ВинникаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Александр Винник
 
 
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