21:02 03.08.2022 (обновлено: 21:03 03.08.2022)
Адвокат заявил, что Винника не уведомили о запросе России на его выдачу
Адвокат заявил, что минюст Франции не уведомил Винника о запросе России на его экстрадицию
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Запрос России об экстрадиции Винника был передан Франции, но минюст республики не уведомил об этом россиянина, заявил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело.
В среду в Апелляционном суде Парижа прошло заседание по делу Винника.
"Во время судебного процесса прокурор спрашивает о деле, которое завела против меня Россия и о котором им известно. У вас есть российский запрос, и вы должны мне его предъявить. А прокуратура лжет и говорит, что не знает об этом запросе. Возможно, они забыли. А почему? Потому что США им приказали, чтобы они его мне не предъявляли", - заявил россиянин в ходе заседания.
В ответ председательствующая судья заявила, что парижский суд не получал такого запроса.
"Запрос России об экстрадиции Винника был передан МИД Франции и некоторым представителям министерства юстиции, но французский минюст решил не уведомлять Винника через прокуратуру", - объяснил Бело в разговоре с агентством.
По его словам, запрос был передан прокуратуре Франции, однако у нее есть право самой решать, уведомлять об этом обвиняемого, либо нет.
Первоначально заседание было назначено на 7 сентября, однако после отзыва 15 июля запроса о выдаче Винника из Франции оно было перенесено на более ранний срок.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.