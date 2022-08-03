https://ria.ru/20220803/vinnik-1807077856.html

Суд в Париже утвердит отзыв запроса США о выдаче Винника, сообщил адвокат

Суд в Париже утвердит отзыв запроса США о выдаче Винника, сообщил адвокат - РИА Новости, 03.08.2022

Суд в Париже утвердит отзыв запроса США о выдаче Винника, сообщил адвокат

Апелляционный суд в Париже утвердит 4 августа отзыв запроса США об экстрадиции россиянина Александра Винника, сообщил журналистам французский адвокат... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:50

2022-08-03T19:50

2022-08-03T20:23

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европейский суд по правам человека (еспч)

дело александра винника

россия

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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Апелляционный суд в Париже утвердит 4 августа отзыв запроса США об экстрадиции россиянина Александра Винника, сообщил журналистам французский адвокат обвиняемого Фредерик Бело.Ожидалось, что французский суд вынесет решение по делу об экстрадиции Винника в среду, 3 августа, однако решение так и не было вынесено.Вместе с тем, он отметил, что фактически Винник освобожден не будет, потому что его должны будут сразу же взять под стражу для передачи Греции.Первоначально заседание было назначено на 7 сентября, однако после отзыва 15 июля запроса о выдаче Винника из Франции оно было перенесено на более ранний срок.Как сообщил ранее РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело, отзыв запроса был "обманным маневром", который позволит передать россиянина в Грецию, куда США еще в 2017 году направили второй запрос о выдаче. Афины, уверен Бело, быстро переправят Винника в Соединенные Штаты.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805707248.html

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805704607.html

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в мире, сша, франция, греция, европейский суд по правам человека (еспч), дело александра винника, россия