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FT: Евросоюз должен извлечь три "балканских" урока на Украине - РИА Новости, 03.08.2022
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FT: Евросоюз должен извлечь три "балканских" урока на Украине
FT: Евросоюз должен извлечь три "балканских" урока на Украине - РИА Новости, 03.08.2022
FT: Евросоюз должен извлечь три "балканских" урока на Украине
Евросоюзу следует переосмыслить "балканский опыт" в ситуации на Украине и понять, что созданные на Западе политические модели не работают в Восточной Европе... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:56
2022-08-03T20:18
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Евросоюзу следует переосмыслить "балканский опыт" в ситуации на Украине и понять, что созданные на Западе политические модели не работают в Восточной Европе. Такую позицию высказал обозреватель Financial Times Иван Крастев.В "припадке чрезмерной концентрации" ЕС утрачивает гегемонию в Европе: укрепление интеграции внутри объединения настолько отвлекло внимание Брюсселя, что тот упустил из вида провалы на периферии.Он подчеркнул, что Европе не нужно пытаться основывать свою стратегию на частично успешном опыте интеграции стран Центральной Европы и Балтии, а помнить про неспособность преобразовать Балканы.Обозреватель призвал извлечь "три балканских урока". Первый из них заключается в том, что евроинтеграция может преобразовать государство, но не создать его, а сам Евросоюз — это попытка уйти от национальных государств. Задача ЕС — построить дееспособные национальные государства на периферии.Крастев раскритиковал Брюссель за создание конституций балканских стран с упором на права меньшинств и привел в пример страны Балтии, в чьем законодательстве главный акцент сделан на правах большинства.Второй урок — распад бывших коммунистических государств привел к череде тяжелых, длительных конфликтов. Одним из главных последствий этого стало сокращение населения."Чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем меньше будет шансов на возвращение беженцев", — предупредил автор.Он также напомнил, что в свое время Боснию покинули около 40 процентов населения.Третий урок заключается в том, что европейцы утрачивают интерес к территории, где имел место конфликт, как только он заканчивается.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220630/putin-1799161814.html
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в мире, украина, европа, евросоюз, косово, босния
15:56 03.08.2022 (обновлено: 20:18 03.08.2022)
 
FT: Евросоюз должен извлечь три "балканских" урока на Украине

Обозреватель FT Крастев: Евросоюз должен извлечь три "балканских" урока на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Евросоюзу следует переосмыслить "балканский опыт" в ситуации на Украине и понять, что созданные на Западе политические модели не работают в Восточной Европе. Такую позицию высказал обозреватель Financial Times Иван Крастев.
В "припадке чрезмерной концентрации" ЕС утрачивает гегемонию в Европе: укрепление интеграции внутри объединения настолько отвлекло внимание Брюсселя, что тот упустил из вида провалы на периферии.

"ЕС не сможет эффективно разрешить кризис, вызванный российской спецоперацией на Украине, если будет не в состоянии переосмыслить свой "балканский опыт", — заявил Крастев.

Он подчеркнул, что Европе не нужно пытаться основывать свою стратегию на частично успешном опыте интеграции стран Центральной Европы и Балтии, а помнить про неспособность преобразовать Балканы.
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Обозреватель призвал извлечь "три балканских урока". Первый из них заключается в том, что евроинтеграция может преобразовать государство, но не создать его, а сам Евросоюз — это попытка уйти от национальных государств. Задача ЕС — построить дееспособные национальные государства на периферии.
Крастев раскритиковал Брюссель за создание конституций балканских стран с упором на права меньшинств и привел в пример страны Балтии, в чьем законодательстве главный акцент сделан на правах большинства.
Второй урок — распад бывших коммунистических государств привел к череде тяжелых, длительных конфликтов. Одним из главных последствий этого стало сокращение населения.
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"Чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем меньше будет шансов на возвращение беженцев", — предупредил автор.
Он также напомнил, что в свое время Боснию покинули около 40 процентов населения.
Третий урок заключается в том, что европейцы утрачивают интерес к территории, где имел место конфликт, как только он заканчивается.

"В ходе восстановления героями не становятся, и сильных эмоций оно не вызывает", — добавил он и напомнил, что из 27 членов ЕС пять до сих пор не признали Косово.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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