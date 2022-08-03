https://ria.ru/20220803/ukraina-1806911080.html

Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков

Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022

Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков

Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не изъявлял желания стать... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:16

2022-08-03T13:16

2022-08-03T13:47

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не изъявлял желания стать посредником между странами в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Шредер не изъявлял какого-либо желания становиться посредником, это первое. Второе, да, действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём на своих условиях. И здесь просто уместно ещё раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины. После этого украинская сторона отказалась от этого согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены", - сказал Песков журналистам на вопрос, действительно ли Россия настроена решить ситуацию на Украине демократическим путем и мог ли Шредер стать посредником в этом вопросе.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805983343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр