13:16 03.08.2022 (обновлено: 13:47 03.08.2022)
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков
Песков: Москва готова к дипломатическому разрешению ситуации на Украине на своих условиях
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не изъявлял желания стать посредником между странами в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Шредер не изъявлял какого-либо желания становиться посредником, это первое. Второе, да, действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём на своих условиях. И здесь просто уместно ещё раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины. После этого украинская сторона отказалась от этого согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены", - сказал Песков журналистам на вопрос, действительно ли Россия настроена решить ситуацию на Украине демократическим путем и мог ли Шредер стать посредником в этом вопросе.
29 июля, 20:22В США назвали условие завершения конфликта на Украине