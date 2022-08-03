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Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/ukraina-1806911080.html
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков
Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не изъявлял желания стать... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:16
2022-08-03T13:47
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не изъявлял желания стать посредником между странами в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Шредер не изъявлял какого-либо желания становиться посредником, это первое. Второе, да, действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём на своих условиях. И здесь просто уместно ещё раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины. После этого украинская сторона отказалась от этого согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены", - сказал Песков журналистам на вопрос, действительно ли Россия настроена решить ситуацию на Украине демократическим путем и мог ли Шредер стать посредником в этом вопросе.
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украина, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:16 03.08.2022 (обновлено: 13:47 03.08.2022)
 
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков

Песков: Москва готова к дипломатическому разрешению ситуации на Украине на своих условиях

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не изъявлял желания стать посредником между странами в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Шредер не изъявлял какого-либо желания становиться посредником, это первое. Второе, да, действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём на своих условиях. И здесь просто уместно ещё раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины. После этого украинская сторона отказалась от этого согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены", - сказал Песков журналистам на вопрос, действительно ли Россия настроена решить ситуацию на Украине демократическим путем и мог ли Шредер стать посредником в этом вопросе.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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