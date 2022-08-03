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Украина получила от США дополнительную помощь для диагностики инфекций - РИА Новости, 03.08.2022
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Украина получила от США дополнительную помощь для диагностики инфекций
Украина получила от США дополнительную помощь для диагностики инфекций - РИА Новости, 03.08.2022
Украина получила от США дополнительную помощь для диагностики инфекций
Агентство США по международному развитию USAID выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительные 1,8 миллиона долларов помощи для диагностики... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:01
2022-08-03T13:01
в мире
виктор ляшко
украина
сша
агентство по международному развитию сша
воз
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительные 1,8 миллиона долларов помощи для диагностики инфекционных заболеваний, сообщили в украинском бюро ВОЗ в среду."USAID выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительные 1,8 миллионов помощи для поддержки здравоохранения на Украине. Средства дополнительной поддержки будут использованы для улучшения лабораторной диагностики и выявления инфекционных заболеваний, отчетности о них и т.д., поскольку война повлияла на уровень иммунизации против высокоинфекционных и потенциально опасных для жизни болезней, как корь, полиомиелит и дифтерия", - приводит сообщение украинского бюро ВОЗ издание "Общественные новости".Отмечается, что вспышка холеры остается реальной угрозой. По информации ВОЗ, пишет издание, быстрое и неожиданное распространение оспы обезьян в Европейском регионе может стать еще большей проблемой для украинской системы здравоохранения, когда вирус достигнет Украины.Начиная с 24 февраля по этой же схеме Украине уже было предоставлено 15,5 миллионов долларов.Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что США выделили 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи на программу медгарантий, в том числе и на выплату зарплат медикам. По его словам, с начала года медицинским учреждениям было перечислено 74 миллиарда гривен (1,9 миллиарда долларов), более 54 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) из них направлены на заработную плату медикам.
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украина
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в мире, виктор ляшко, украина, сша, агентство по международному развитию сша, воз
13:01 03.08.2022
 
Украина получила от США дополнительную помощь для диагностики инфекций

Украина получила от США еще 1,8 миллиона долларов помощи для диагностики инфекций

© РИА Новости / Илья НаймушинЛаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительные 1,8 миллиона долларов помощи для диагностики инфекционных заболеваний, сообщили в украинском бюро ВОЗ в среду.
"USAID выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительные 1,8 миллионов помощи для поддержки здравоохранения на Украине. Средства дополнительной поддержки будут использованы для улучшения лабораторной диагностики и выявления инфекционных заболеваний, отчетности о них и т.д., поскольку война повлияла на уровень иммунизации против высокоинфекционных и потенциально опасных для жизни болезней, как корь, полиомиелит и дифтерия", - приводит сообщение украинского бюро ВОЗ издание "Общественные новости".
Отмечается, что вспышка холеры остается реальной угрозой. По информации ВОЗ, пишет издание, быстрое и неожиданное распространение оспы обезьян в Европейском регионе может стать еще большей проблемой для украинской системы здравоохранения, когда вирус достигнет Украины.
Начиная с 24 февраля по этой же схеме Украине уже было предоставлено 15,5 миллионов долларов.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что США выделили 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи на программу медгарантий, в том числе и на выплату зарплат медикам. По его словам, с начала года медицинским учреждениям было перечислено 74 миллиарда гривен (1,9 миллиарда долларов), более 54 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) из них направлены на заработную плату медикам.
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В миреВиктор ЛяшкоУкраинаСШААгентство по международному развитию СШАВОЗ
 
 
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