Украина получила от США дополнительную помощь для диагностики инфекций
Украина получила от США еще 1,8 миллиона долларов помощи для диагностики инфекций
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительные 1,8 миллиона долларов помощи для диагностики инфекционных заболеваний, сообщили в украинском бюро ВОЗ в среду.
"USAID выделило Всемирной организации здравоохранения дополнительные 1,8 миллионов помощи для поддержки здравоохранения на Украине. Средства дополнительной поддержки будут использованы для улучшения лабораторной диагностики и выявления инфекционных заболеваний, отчетности о них и т.д., поскольку война повлияла на уровень иммунизации против высокоинфекционных и потенциально опасных для жизни болезней, как корь, полиомиелит и дифтерия", - приводит сообщение украинского бюро ВОЗ издание "Общественные новости".
Отмечается, что вспышка холеры остается реальной угрозой. По информации ВОЗ, пишет издание, быстрое и неожиданное распространение оспы обезьян в Европейском регионе может стать еще большей проблемой для украинской системы здравоохранения, когда вирус достигнет Украины.
Начиная с 24 февраля по этой же схеме Украине уже было предоставлено 15,5 миллионов долларов.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что США выделили 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи на программу медгарантий, в том числе и на выплату зарплат медикам. По его словам, с начала года медицинским учреждениям было перечислено 74 миллиарда гривен (1,9 миллиарда долларов), более 54 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) из них направлены на заработную плату медикам.