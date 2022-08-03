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Киев собрал деньги на армию дронов-разведчиков - РИА Новости, 03.08.2022
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Киев собрал деньги на армию дронов-разведчиков
Киев собрал деньги на армию дронов-разведчиков - РИА Новости, 03.08.2022
Киев собрал деньги на армию дронов-разведчиков
Украина собрала около 20 миллионов долларов на дроны-разведчики в рамках проекта "Армия дронов", в среду первая партия мультикоптеров ушла на фронт, заявил... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:44
2022-08-03T12:44
в мире
украина
варшава
польша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина собрала около 20 миллионов долларов на дроны-разведчики в рамках проекта "Армия дронов", в среду первая партия мультикоптеров ушла на фронт, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров."Эти "птички" уже сегодня отправятся на передовую. Среди них – одни из лучших дронов – FLyEye. Их скорость может достигать 160 км/ч, а дальность полета – 60 километров. Это позволит разведчикам проникать в тыл врага и получать важную информацию", - сообщил Федоров в Telegram.Вице-премьер отметил, что на "Армию дронов" собрали уже 751 миллион гривен (20 миллионов долларов), до конца августа планируется закупка 200 дронов-разведчиков, ведутся переговоры с украинскими производителями беспилотников.Федоров добавил, что украинские войска усилят дроны DJI Matrice 300, беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры. Также он опубликовал фото беспилотников от компаний Скайтон, SKIF и Укрджет.Укрджет – один из крупнейших украинских беспилотников с серийным производством. Проводит около 10 часов в воздухе и может летать в 150 километрах от управляющей станции. SKIF имеет камеру, которая работает в автономном режиме. Скайтон может летать до 20 часов в небе.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.В Варшаве 26 июля состоялась презентация концепции создания инновационного центра "Долины дронов", что ускорит инновации в отрасли беспилотников в пользу Польши и Украины. Концепцию проекта представил экс-директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон.
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html
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в мире, украина, варшава, польша, центральное разведывательное управление (цру)
12:44 03.08.2022
 
Киев собрал деньги на армию дронов-разведчиков

Киев собрал около 20 миллионов долларов на армию дронов-разведчиков

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина собрала около 20 миллионов долларов на дроны-разведчики в рамках проекта "Армия дронов", в среду первая партия мультикоптеров ушла на фронт, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Эти "птички" уже сегодня отправятся на передовую. Среди них – одни из лучших дронов – FLyEye. Их скорость может достигать 160 км/ч, а дальность полета – 60 километров. Это позволит разведчикам проникать в тыл врага и получать важную информацию", - сообщил Федоров в Telegram.
Сергей Лавров и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 20:53
Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине затягивают конфликт
Вице-премьер отметил, что на "Армию дронов" собрали уже 751 миллион гривен (20 миллионов долларов), до конца августа планируется закупка 200 дронов-разведчиков, ведутся переговоры с украинскими производителями беспилотников.
Федоров добавил, что украинские войска усилят дроны DJI Matrice 300, беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры. Также он опубликовал фото беспилотников от компаний Скайтон, SKIF и Укрджет.
Укрджет – один из крупнейших украинских беспилотников с серийным производством. Проводит около 10 часов в воздухе и может летать в 150 километрах от управляющей станции. SKIF имеет камеру, которая работает в автономном режиме. Скайтон может летать до 20 часов в небе.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.
В Варшаве 26 июля состоялась презентация концепции создания инновационного центра "Долины дронов", что ускорит инновации в отрасли беспилотников в пользу Польши и Украины. Концепцию проекта представил экс-директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон.
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В миреУкраинаВаршаваПольшаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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