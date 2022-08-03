https://ria.ru/20220803/ukraina-1806889723.html
Эксперт заявил, что IT-армия ВСУ не окажет влияния на ход спецоперации
Эксперт заявил, что IT-армия ВСУ не окажет влияния на ход спецоперации - РИА Новости, 03.08.2022
Эксперт заявил, что IT-армия ВСУ не окажет влияния на ход спецоперации
Подготовленные американцами украинские хакеры могут совершить диверсии на российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако такие кибератаки никак не РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:18
2022-08-03T12:18
2022-08-03T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
олег сыромолотов
сша
россия
украина
андрей крутских
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подготовленные американцами украинские хакеры могут совершить диверсии на российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако такие кибератаки никак не повлияют на ход спецоперации, заявил РИА Новости в среду доктор военных наук Константин Сивков.Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру."Это, конечно, очень неприятный момент, учитывая, что США контролируют интернет-пространство, а отключиться от глобального интернета мы сегодня объективно не можем. Тем не менее это не смертельно, у нас есть способы противодействия таким кибератакам, к тому же на сам ход боевых действий это не повлияет", - сказал Сивков.Эксперт отметил, что обученные американскими специалистами украинские хакеры могут провести диверсии на объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия РФ, которые могут временно затруднить их работу, но критического ущерба не нанесут."Реальная угроза, которая исходит нам от так называемой украинской "IT-армии", заключается в создании локальных сбоев в работе энергетических сетей, транспорта. Более серьезные диверсии, мне кажется, им провести не удастся", - подытожил собеседник агентства.В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что хакерские группировки с Украины, а также из США и Грузии совершают кибератаки против российских госорганов и хранилищ данных.В операциях, по его словам, задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – "IT-Армия Украины", американская GhostClan (США), грузинская GNG, польская Squad303.
https://ria.ru/20220803/vs-1806886800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, олег сыромолотов, сша, россия, украина, андрей крутских
Эксперт заявил, что IT-армия ВСУ не окажет влияния на ход спецоперации
Эксперт Сивков: подготовленные США украинские хакеры не повлияют на ход спецоперации
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подготовленные американцами украинские хакеры могут совершить диверсии на российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако такие кибератаки никак не повлияют на ход спецоперации, заявил РИА Новости в среду доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов
сообщил, что США
и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру.
"Это, конечно, очень неприятный момент, учитывая, что США контролируют интернет-пространство, а отключиться от глобального интернета мы сегодня объективно не можем. Тем не менее это не смертельно, у нас есть способы противодействия таким кибератакам, к тому же на сам ход боевых действий это не повлияет", - сказал Сивков.
Эксперт отметил, что обученные американскими специалистами украинские хакеры могут провести диверсии на объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия РФ, которые могут временно затруднить их работу, но критического ущерба не нанесут.
"Реальная угроза, которая исходит нам от так называемой украинской "IT-армии", заключается в создании локальных сбоев в работе энергетических сетей, транспорта. Более серьезные диверсии, мне кажется, им провести не удастся", - подытожил собеседник агентства.
В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских
сообщил, что хакерские группировки с Украины
, а также из США и Грузии
совершают кибератаки против российских госорганов и хранилищ данных.
В операциях, по его словам, задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – "IT-Армия Украины", американская GhostClan (США), грузинская GNG, польская Squad303.