https://ria.ru/20220803/ukraina-1806856843.html

Правительство Украины назначило "главу" утерянной Херсонской области

Правительство Украины назначило "главу" утерянной Херсонской области - РИА Новости, 03.08.2022

Правительство Украины назначило "главу" утерянной Херсонской области

Представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук заявил, что кабмин одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича на должность "главы" утерянной... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:28

2022-08-03T10:28

2022-08-03T10:28

в мире

владимир зеленский

херсонская область

украина

киев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук заявил, что кабмин одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича на должность "главы" утерянной Херсонской области.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Как передает агентство УНИАН, Янушевич назначен "главой" подконтрольной Киеву части области, однако таких территорий в регионе не осталось."Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации", - приводит агентство слова Мельничука.Владимир Зеленский 9 июля уволил с этой должности Геннадия Лагуту и временно возложил его обязанности на первого зампредседателя Херсонской обладминистрации Дмитрия Бутрия.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806844778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, херсонская область , украина, киев