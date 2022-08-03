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Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого
Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого - РИА Новости, 03.08.2022
Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого
Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов отследили подводную лодку... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:47
2022-08-03T03:47
2022-08-03T03:47
безопасность
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залив петра великого
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов отследили подводную лодку условного противника в заливе Петра Великого, сообщает ТОФ."В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения", - говорится в сообщении.Летчики также выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях в дневное и в ночное время. Одним из сложнейших элементов пилотирования, который выполнили экипажи, стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей.Учебно-тренировочные полеты прошли в рамках плановой боевой учебы летнего периода обучения в морских полигонах залива Петра Великого. В качестве условного противника выступила одна из подводных лодок проекта "Варшавянка" ТОФ.
https://ria.ru/20220722/ucheniya-1804168950.html
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, залив петра великого, армия, россия
Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого
Самолеты Ил-38 ТОФ отработали противолодочную оборону на учениях в заливе Петра Великого
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов отследили подводную лодку условного противника в заливе Петра Великого, сообщает ТОФ.
"В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения", - говорится в сообщении.
Летчики также выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях в дневное и в ночное время. Одним из сложнейших элементов пилотирования, который выполнили экипажи, стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей.
Учебно-тренировочные полеты прошли в рамках плановой боевой учебы летнего периода обучения в морских полигонах залива Петра Великого. В качестве условного противника выступила одна из подводных лодок проекта "Варшавянка" ТОФ
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