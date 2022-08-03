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Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого

Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого - РИА Новости, 03.08.2022

Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов отследили подводную лодку... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T03:47

2022-08-03T03:47

2022-08-03T03:47

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

залив петра великого

армия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов отследили подводную лодку условного противника в заливе Петра Великого, сообщает ТОФ."В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения", - говорится в сообщении.Летчики также выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях в дневное и в ночное время. Одним из сложнейших элементов пилотирования, который выполнили экипажи, стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей.Учебно-тренировочные полеты прошли в рамках плановой боевой учебы летнего периода обучения в морских полигонах залива Петра Великого. В качестве условного противника выступила одна из подводных лодок проекта "Варшавянка" ТОФ.

https://ria.ru/20220722/ucheniya-1804168950.html

залив петра великого

россия

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, залив петра великого, армия, россия