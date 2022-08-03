https://ria.ru/20220803/turbina-1806939968.html
Песков озвучил требования "Газпрома" по турбине "Северного потока"
Песков озвучил требования "Газпрома" по турбине "Северного потока" - РИА Новости, 03.08.2022
Песков озвучил требования "Газпрома" по турбине "Северного потока"
России нужна уверенность, что отремонтированная для "Северного потока" турбина несанкционная, и британцы не отключат ее дистанционно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:23
2022-08-03T14:23
2022-08-03T14:23
экономика
технологии
европа
siemens
россия
газпром
северный поток
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. России нужна уверенность, что отремонтированная для "Северного потока" турбина несанкционная, и британцы не отключат ее дистанционно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.""Газпром", как поставщик и собственник этой турбины, он просто обязан получить документы, что это несанкционный товар, несанкционная продукция... и документы о техническом состоянии... Мы должны быть уверены, что она несанкционнная, и мы должны быть уверены, что руководствуясь циркулярами санкционными, британская компания - дочка Siemens не отключит дистанционно эту турбину", - сказал он журналистам."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, европа, siemens, россия, газпром, северный поток, дмитрий песков
Песков озвучил требования "Газпрома" по турбине "Северного потока"
Песков: "Газпрому" нужна уверенность, что британцы не отключат турбину "Северного потока"