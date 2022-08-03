https://ria.ru/20220803/turbina-1806939968.html

Песков озвучил требования "Газпрома" по турбине "Северного потока"

Песков озвучил требования "Газпрома" по турбине "Северного потока" - РИА Новости, 03.08.2022

Песков озвучил требования "Газпрома" по турбине "Северного потока"

России нужна уверенность, что отремонтированная для "Северного потока" турбина несанкционная, и британцы не отключат ее дистанционно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:23

2022-08-03T14:23

2022-08-03T14:23

экономика

технологии

европа

siemens

россия

газпром

северный поток

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. России нужна уверенность, что отремонтированная для "Северного потока" турбина несанкционная, и британцы не отключат ее дистанционно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.""Газпром", как поставщик и собственник этой турбины, он просто обязан получить документы, что это несанкционный товар, несанкционная продукция... и документы о техническом состоянии... Мы должны быть уверены, что она несанкционнная, и мы должны быть уверены, что руководствуясь циркулярами санкционными, британская компания - дочка Siemens не отключит дистанционно эту турбину", - сказал он журналистам."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, европа, siemens, россия, газпром, северный поток, дмитрий песков