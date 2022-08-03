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Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России - РИА Новости, 03.08.2022
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Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России
Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России - РИА Новости, 03.08.2022
Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России
Турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, нет препятствий для ее подключения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:45
2022-08-03T11:27
экономика
россия
северный поток
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, нет препятствий для ее подключения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию", - сказал Шольц в ходе визита в компанию Siemens Energy, где ему продемонстрировали турбину.Канцлер назвал турбину "прекрасным образцом техники", которая "демонстрирует инженерные возможности Siemens"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
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экономика, россия, северный поток
10:45 03.08.2022 (обновлено: 11:27 03.08.2022)
 
Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России

Канцлер ФРГ Шольц: турбина Siemens готова для транспортировки и эксплуатации в России

© Фото : РИА НовостиКанцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для Северного потока на предприятии Siemens - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : РИА Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, нет препятствий для ее подключения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию", - сказал Шольц в ходе визита в компанию Siemens Energy, где ему продемонстрировали турбину.
Канцлер назвал турбину "прекрасным образцом техники", которая "демонстрирует инженерные возможности Siemens".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 16:20Сказано в эфире
Вписаться в поворот. Почему Шольц заступился за Трюдо в ситуации с турбиной
 
ЭкономикаРоссияСеверный поток
 
 
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