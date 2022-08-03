https://ria.ru/20220803/turbina-1806861552.html

Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России

Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России - РИА Новости, 03.08.2022

Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России

Турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, нет препятствий для ее подключения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:45

2022-08-03T10:45

2022-08-03T11:27

экономика

россия

северный поток

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, нет препятствий для ее подключения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию", - сказал Шольц в ходе визита в компанию Siemens Energy, где ему продемонстрировали турбину.Канцлер назвал турбину "прекрасным образцом техники", которая "демонстрирует инженерные возможности Siemens"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/sholts-1806713301.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, северный поток