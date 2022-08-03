https://ria.ru/20220803/turbina-1806860261.html

В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию

В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию - РИА Новости, 03.08.2022

В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию

Турбинный агрегат для газопровода "Северный поток" пока не удается поставить в Россию, заявил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:41

2022-08-03T10:41

2022-08-03T13:40

в мире

россия

северный поток

siemens

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БЕРЛИН, 3 авг — РИА Новости. Турбинный агрегат для газопровода "Северный поток" пока не удается поставить в Россию, заявил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Глава германского правительства приехал в штаб-квартиру компании в городе Мюльхайм-на-Руре.Шольц, в свою очередь, отметил, что никаких препятствий для подключения агрегата нет.По его словам, нет никаких "газовых санкций", которые препятствовали бы использованию этого двигателя."Северный поток" сейчас основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.

https://ria.ru/20220803/gaz-1806864262.html

https://ria.ru/20220802/kritika-1806566001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, северный поток, siemens