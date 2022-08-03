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В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию - РИА Новости, 03.08.2022
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В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию
В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию - РИА Новости, 03.08.2022
В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию
Турбинный агрегат для газопровода "Северный поток" пока не удается поставить в Россию, заявил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:41
2022-08-03T13:40
в мире
россия
северный поток
siemens
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БЕРЛИН, 3 авг — РИА Новости. Турбинный агрегат для газопровода "Северный поток" пока не удается поставить в Россию, заявил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Глава германского правительства приехал в штаб-квартиру компании в городе Мюльхайм-на-Руре.Шольц, в свою очередь, отметил, что никаких препятствий для подключения агрегата нет.По его словам, нет никаких "газовых санкций", которые препятствовали бы использованию этого двигателя."Северный поток" сейчас основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
https://ria.ru/20220803/gaz-1806864262.html
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в мире, россия, северный поток, siemens
10:41 03.08.2022 (обновлено: 13:40 03.08.2022)
 
В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию

Глава Siemens Energy Брух: турбину для "Северного потока" пока не удается вернуть в Россию

© AFP 2022 / Sascha Schuermann Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный директор компании Siemens Кристиан Брух во время осмотра турбины для "Северного потока"
Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный директор компании Siemens Кристиан Брух во время осмотра турбины для Северного потока - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный директор компании Siemens Кристиан Брух во время осмотра турбины для "Северного потока"
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БЕРЛИН, 3 авг — РИА Новости. Турбинный агрегат для газопровода "Северный поток" пока не удается поставить в Россию, заявил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Глава германского правительства приехал в штаб-квартиру компании в городе Мюльхайм-на-Руре.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели", — заявил Брух.

Шольц, в свою очередь, отметил, что никаких препятствий для подключения агрегата нет.

"Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию", — сказал канцлер.

По его словам, нет никаких "газовых санкций", которые препятствовали бы использованию этого двигателя.
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"Северный поток" сейчас основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.
Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
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