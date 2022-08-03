https://ria.ru/20220803/travmpunkt-1807015019.html

В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт

В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт - РИА Новости, 03.08.2022

В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт

По проекту "Решаем вместе" травмпункт Ивановской областной детской клинической больницы фактически создали заново: отремонтировали новое здание, закупили... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:09

2022-08-03T17:09

2022-08-03T17:09

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807010381_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3b1132e382a2fa09075ac63cc25c4ed4.jpg

ИВАНОВО, 3 авг – РИА Новости. По проекту "Решаем вместе" травмпункт Ивановской областной детской клинической больницы фактически создали заново: отремонтировали новое здание, закупили современное оборудование и мебель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он добавил, что раньше травмпункт располагался в одном корпусе с приемным отделением. Теперь, когда он переехал в отдельно стоящее здание пациенты травмпункта и стационара не пересекаются.Новый травмпункт открылся на прошлой неделе. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с родителями и общественниками проверил, как организована работа лечебного учреждения. "Порядок здесь навели. Раньше неудобно было по этажам бегать. Сейчас сделали отдельное здание – все на одном этаже. Появилось оборудование, которого раньше не было. Все для здоровья детей Ивановской области организовано. Но всем детям желаю здоровья и реже попадать в травмпункт", – привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.Травматологический пункт детской клинической больницы обслуживает детей со всей области. Прием экстренных и неотложных пациентов ведется круглосуточно – это 50-60 человек в сутки. В плановом порядке травмпункт принимает по записи порядка 80 ребят в день.

https://ria.ru/20220728/sanaviatsiya-1805625533.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, здоровье - общество