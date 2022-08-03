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В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт - РИА Новости, 03.08.2022
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В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт
В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт - РИА Новости, 03.08.2022
В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт
По проекту "Решаем вместе" травмпункт Ивановской областной детской клинической больницы фактически создали заново: отремонтировали новое здание, закупили... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:09
2022-08-03T17:09
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
здоровье - общество
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ИВАНОВО, 3 авг – РИА Новости. По проекту "Решаем вместе" травмпункт Ивановской областной детской клинической больницы фактически создали заново: отремонтировали новое здание, закупили современное оборудование и мебель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он добавил, что раньше травмпункт располагался в одном корпусе с приемным отделением. Теперь, когда он переехал в отдельно стоящее здание пациенты травмпункта и стационара не пересекаются.Новый травмпункт открылся на прошлой неделе. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с родителями и общественниками проверил, как организована работа лечебного учреждения. "Порядок здесь навели. Раньше неудобно было по этажам бегать. Сейчас сделали отдельное здание – все на одном этаже. Появилось оборудование, которого раньше не было. Все для здоровья детей Ивановской области организовано. Но всем детям желаю здоровья и реже попадать в травмпункт", – привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.Травматологический пункт детской клинической больницы обслуживает детей со всей области. Прием экстренных и неотложных пациентов ведется круглосуточно – это 50-60 человек в сутки. В плановом порядке травмпункт принимает по записи порядка 80 ребят в день.
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ивановская область, станислав воскресенский, здоровье - общество
17:09 03.08.2022
 

В Ивановской детской областной больнице открыли новый травмпункт

© пресс-служба правительства Ивановской областиНовый травмпункт в Ивановской детской областной больнице
Новый травмпункт в Ивановской детской областной больнице
© пресс-служба правительства Ивановской области
Новый травмпункт в Ивановской детской областной больнице
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 3 авг – РИА Новости. По проекту "Решаем вместе" травмпункт Ивановской областной детской клинической больницы фактически создали заново: отремонтировали новое здание, закупили современное оборудование и мебель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На капитальный ремонт здания и приобретение оборудования направили 81,8 миллиона рублей. Также закупили мебель и благоустроили прилегающую территорию. Особая гордость врачей – цифровой рентген – единственный в области аппарат, который делает рентгенограммы высочайшего разрешения с минимальными излучениями", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что раньше травмпункт располагался в одном корпусе с приемным отделением. Теперь, когда он переехал в отдельно стоящее здание пациенты травмпункта и стационара не пересекаются.
Новый травмпункт открылся на прошлой неделе. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с родителями и общественниками проверил, как организована работа лечебного учреждения. "Порядок здесь навели. Раньше неудобно было по этажам бегать. Сейчас сделали отдельное здание – все на одном этаже. Появилось оборудование, которого раньше не было. Все для здоровья детей Ивановской области организовано. Но всем детям желаю здоровья и реже попадать в травмпункт", – привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
Травматологический пункт детской клинической больницы обслуживает детей со всей области. Прием экстренных и неотложных пациентов ведется круглосуточно – это 50-60 человек в сутки. В плановом порядке травмпункт принимает по записи порядка 80 ребят в день.
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