https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html

Калининград ждет от Литвы официального комментария по остановке транзита

Калининград ждет от Литвы официального комментария по остановке транзита - РИА Новости, 03.08.2022

Калининград ждет от Литвы официального комментария по остановке транзита

Калининградские власти ждут от Литвы более официального комментария по вопросу остановки ж/д транзита в регион с 1 сентября, чем публикации в СМИ, заявил РИА... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:04

2022-08-03T15:04

2022-08-03T15:21

литва

калининград

экономика

россия

санкции в отношении россии

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КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Калининградские власти ждут от Литвы более официального комментария по вопросу остановки ж/д транзита в регион с 1 сентября, чем публикации в СМИ, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что его страна не может обязать банки оплачивать услуги калининградского транзита и все зависит от их собственных решений. Он сообщил, что не знает, возможен ли транзит без оплаты услуг, поскольку никто не захочет осуществлять перевозки бесплатно."Мы ждём сейчас реакцию более официальную, чем комментарий в СМИ литовских властей по поводу того, как транзит будет работать с 1 сентября", - заявил Лысков.Литовский "Шяуляй банк" 28 июля объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией на фоне европейских санкций. Через этот банк Литва получала все платежи за калининградский транзит.

https://ria.ru/20220728/tranzit-1805696337.html

литва

калининград

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

литва, калининград, экономика, россия, санкции в отношении россии