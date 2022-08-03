15:04 03.08.2022 (обновлено: 15:21 03.08.2022)
Калининград ждет от Литвы официального комментария по остановке транзита
Калининградские власти: от Литвы нужен более официальный комментарий по остановке транзита
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Калининградские власти ждут от Литвы более официального комментария по вопросу остановки ж/д транзита в регион с 1 сентября, чем публикации в СМИ, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что его страна не может обязать банки оплачивать услуги калининградского транзита и все зависит от их собственных решений. Он сообщил, что не знает, возможен ли транзит без оплаты услуг, поскольку никто не захочет осуществлять перевозки бесплатно.
"Мы ждём сейчас реакцию более официальную, чем комментарий в СМИ литовских властей по поводу того, как транзит будет работать с 1 сентября", - заявил Лысков.
Литовский "Шяуляй банк" 28 июля объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией на фоне европейских санкций. Через этот банк Литва получала все платежи за калининградский транзит.