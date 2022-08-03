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Россия продолжает платить Украине за транзит, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
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Россия продолжает платить Украине за транзит, заявил Песков
Россия продолжает платить Украине за транзит, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
Россия продолжает платить Украине за транзит, заявил Песков
Россия выполняет свои обязательства по выплате средств за транзит газа Киеву, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:39
2022-08-03T13:50
дмитрий песков
экономика
россия
украина
газпром
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по выплате средств за транзит газа Киеву, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что "агрессор агрессором, а деньги принимают".Он подчеркнул, что Россия продолжает платить Украине за транзит по единственной работающей ветке. "И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит", - сообщил Песков.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - газоизмерительная станция "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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дмитрий песков, экономика, россия, украина, газпром
13:39 03.08.2022 (обновлено: 13:50 03.08.2022)
 
Россия продолжает платить Украине за транзит, заявил Песков

Песков о выплатах Украине за транзит: агрессор агрессором, а деньги принимают

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по выплате средств за транзит газа Киеву, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что "агрессор агрессором, а деньги принимают".
Он подчеркнул, что Россия продолжает платить Украине за транзит по единственной работающей ветке. "И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит", - сообщил Песков.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - газоизмерительная станция "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Депутат Рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 05:21
В Раде собрались воровать российский газ
 
Дмитрий ПесковЭкономикаРоссияУкраинаГазпром
 
 
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