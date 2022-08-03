https://ria.ru/20220803/tramp-1806892382.html

Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине

Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине - РИА Новости, 03.08.2022

Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине и заявил, что для установления мира... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:32

2022-08-03T12:32

2022-08-03T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

сша

украина

венгрия

виктор орбан

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине и заявил, что для установления мира необходимо, чтобы США были сильны."Дональд Трамп - наш важный союзник. Мы оба приверженцы борьбы с нелегальной миграцией, низких налогов и, самое главное, мира. Мы согласились, что единственным противоядием от военной инфляции и военного экономического кризиса является мир. Однако мир могут установить только сильные лидеры, поэтому мы здесь, по соседству с Украиной, заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты были сильными. Мы хорошо знаем президента Трампа, он уважает и ценит венгров. Наше сотрудничество было хорошим в прошлом, поэтому мы можем надеяться, что оно будет хорошим и в будущем. Желаю ему удачи!", - сказал Орбан. Видеозапись обращения опубликована в его аккаунте в соцсетях.Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Трамп многие месяцы активно выступает на митингах в различных штатах, зачастую задавая собравшимся вопрос, хотели ли они его участия в выборах 2024 года и иными способами намекая на свои планы. При этом политик не дает прямого ответа на вопрос о своих намерениях. Ранее в одном из интервью он заявил, что принял твердое решение по вопросу участия, но опять не раскрыл, какое именно.

https://ria.ru/20220710/tramp-1801504900.html

сша

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, сша, украина, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр