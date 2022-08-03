https://ria.ru/20220803/tramp-1806892382.html
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине - РИА Новости, 03.08.2022
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине и заявил, что для установления мира... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:32
2022-08-03T12:32
2022-08-03T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
сша
украина
венгрия
виктор орбан
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине и заявил, что для установления мира необходимо, чтобы США были сильны."Дональд Трамп - наш важный союзник. Мы оба приверженцы борьбы с нелегальной миграцией, низких налогов и, самое главное, мира. Мы согласились, что единственным противоядием от военной инфляции и военного экономического кризиса является мир. Однако мир могут установить только сильные лидеры, поэтому мы здесь, по соседству с Украиной, заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты были сильными. Мы хорошо знаем президента Трампа, он уважает и ценит венгров. Наше сотрудничество было хорошим в прошлом, поэтому мы можем надеяться, что оно будет хорошим и в будущем. Желаю ему удачи!", - сказал Орбан. Видеозапись обращения опубликована в его аккаунте в соцсетях.Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Трамп многие месяцы активно выступает на митингах в различных штатах, зачастую задавая собравшимся вопрос, хотели ли они его участия в выборах 2024 года и иными способами намекая на свои планы. При этом политик не дает прямого ответа на вопрос о своих намерениях. Ранее в одном из интервью он заявил, что принял твердое решение по вопросу участия, но опять не раскрыл, какое именно.
https://ria.ru/20220710/tramp-1801504900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, украина, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине
Орбан назвал экс-президента США Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине