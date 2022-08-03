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Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/tramp-1806892382.html
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине - РИА Новости, 03.08.2022
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине и заявил, что для установления мира... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:32
2022-08-03T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
сша
украина
венгрия
виктор орбан
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине и заявил, что для установления мира необходимо, чтобы США были сильны."Дональд Трамп - наш важный союзник. Мы оба приверженцы борьбы с нелегальной миграцией, низких налогов и, самое главное, мира. Мы согласились, что единственным противоядием от военной инфляции и военного экономического кризиса является мир. Однако мир могут установить только сильные лидеры, поэтому мы здесь, по соседству с Украиной, заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты были сильными. Мы хорошо знаем президента Трампа, он уважает и ценит венгров. Наше сотрудничество было хорошим в прошлом, поэтому мы можем надеяться, что оно будет хорошим и в будущем. Желаю ему удачи!", - сказал Орбан. Видеозапись обращения опубликована в его аккаунте в соцсетях.Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Трамп многие месяцы активно выступает на митингах в различных штатах, зачастую задавая собравшимся вопрос, хотели ли они его участия в выборах 2024 года и иными способами намекая на свои планы. При этом политик не дает прямого ответа на вопрос о своих намерениях. Ранее в одном из интервью он заявил, что принял твердое решение по вопросу участия, но опять не раскрыл, какое именно.
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сша
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в мире, дональд трамп, сша, украина, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр
12:32 03.08.2022
 
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине

Орбан назвал экс-президента США Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине и заявил, что для установления мира необходимо, чтобы США были сильны.
"Дональд Трамп - наш важный союзник. Мы оба приверженцы борьбы с нелегальной миграцией, низких налогов и, самое главное, мира. Мы согласились, что единственным противоядием от военной инфляции и военного экономического кризиса является мир. Однако мир могут установить только сильные лидеры, поэтому мы здесь, по соседству с Украиной, заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты были сильными. Мы хорошо знаем президента Трампа, он уважает и ценит венгров. Наше сотрудничество было хорошим в прошлом, поэтому мы можем надеяться, что оно будет хорошим и в будущем. Желаю ему удачи!", - сказал Орбан. Видеозапись обращения опубликована в его аккаунте в соцсетях.
Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Трамп многие месяцы активно выступает на митингах в различных штатах, зачастую задавая собравшимся вопрос, хотели ли они его участия в выборах 2024 года и иными способами намекая на свои планы. При этом политик не дает прямого ответа на вопрос о своих намерениях. Ранее в одном из интервью он заявил, что принял твердое решение по вопросу участия, но опять не раскрыл, какое именно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампСШАУкраинаВенгрияВиктор ОрбанСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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