https://ria.ru/20220803/torgovlya-1807077621.html

Пищевики Ставрополья будут бесплатно торговать на крупнейшем рынке региона

Пищевики Ставрополья будут бесплатно торговать на крупнейшем рынке региона - РИА Новости, 03.08.2022

Пищевики Ставрополья будут бесплатно торговать на крупнейшем рынке региона

Ставропольским пищевым товаропроизводителям будут бесплатно предоставлены места для торговли на крупнейшем рынке региона в Пятигорске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:50

2022-08-03T19:50

2022-08-03T19:50

ставропольский край

экономика

пятигорск

россия

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Ставропольским пищевым товаропроизводителям будут бесплатно предоставлены места для торговли на крупнейшем рынке региона в Пятигорске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности.По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе деловой встречи главы комитета Дениса Полюбина с руководством Пятигорского рынка. Льготный период по оплате торговых мест для местных предприятий пищепрома будет действовать 12 месяцев, в течение которых арендная плата взиматься не будет.В свою очередь, в пресс-службе ведомства пояснили, что крупнейшая торговая точка Ставрополья включает в себя три розничных рынка – один сельскохозяйственный и два специализированных. Здесь по принципу супермаркета организованы два розничных модуля для торговли продуктами растениеводства и животноводства, 216 бакалейных магазинов, торговые павильоны. Комплекс оснащен холодильными и морозильными складами площадью более десяти тысяч квадратных метров. Для торговли с машин оборудованы навесы, где единовременно могут разместиться более 200 грузовых автомобилей. Есть электронная весовая для взвешивания грузовых машин, предприятия общественного питания", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь рынка составляет около 90 тысяч квадратных метров, а количество торговых мест – свыше 500."Задача комитета, прежде всего, - обеспечить надежные каналы сбыта продукции ставропольских предприятий переработки. Так сложилось, что Пятигорск в новой России благодаря развитой логистике сконцентрировал крупнейшие торговые точки, которые притягивают оптовых и розничных покупателей. На рынке созданы все условия, чтобы вести безопасную торговлю, длительно хранить продукцию и выгодно ее реализовывать круглый год. Поэтому важно, чтобы здесь были максимально представлены ставропольские производители", – считает Полюбин.Во время встречи обсуждался также вопрос создания оптово-продовольственного рынка в соответствии с Концепцией развития оптовых продуктовых рынков.По словам Полюбина, это позволит перейти к действительно конкурентному рынку, увеличить объемы производства продовольственных товаров в регионе, расширить их ассортимент и полностью решить вопрос импортозамещения.

https://ria.ru/20220722/torgovlya-1804222868.html

https://ria.ru/20220720/proizvodstvo-1803679515.html

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ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, пятигорск, россия, ставропольский край