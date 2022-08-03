https://ria.ru/20220803/tayvan-1807098454.html

ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе

ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе - РИА Новости, 03.08.2022

ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе

Евросоюз заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:20

2022-08-03T21:20

2022-08-03T21:30

в мире

тайвань

китай

евросоюз

еврокомиссия

набила массрали

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали.Массрали также отметила, что ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе и призывает к мирному решению проблем по обе стороны пролива."Напряженность должна разрешаться путем диалога. Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риск неверных оценок. В рамках политики Одного Китая (One China policy) Евросоюза, мы признаем правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей", - заключила она.

https://ria.ru/20220803/oon-1807091002.html

тайвань

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в мире, тайвань, китай, евросоюз, еврокомиссия, набила массрали