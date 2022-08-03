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ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе - РИА Новости, 03.08.2022
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ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе
ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе - РИА Новости, 03.08.2022
ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе
Евросоюз заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:20
2022-08-03T21:30
в мире
тайвань
китай
евросоюз
еврокомиссия
набила массрали
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали.Массрали также отметила, что ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе и призывает к мирному решению проблем по обе стороны пролива."Напряженность должна разрешаться путем диалога. Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риск неверных оценок. В рамках политики Одного Китая (One China policy) Евросоюза, мы признаем правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей", - заключила она.
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в мире, тайвань, китай, евросоюз, еврокомиссия, набила массрали
21:20 03.08.2022 (обновлено: 21:30 03.08.2022)
 
ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе

Пресс-служба Еврокомиссии: ЕС заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабли в порту города Гаосюн
Корабли в порту города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабли в порту города Гаосюн. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали.

"Мы видели недавние сообщения СМИ о прибытии на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. У нас нет конкретного комментария", - сказала она.

Массрали также отметила, что ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе и призывает к мирному решению проблем по обе стороны пролива.
"Напряженность должна разрешаться путем диалога. Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риск неверных оценок. В рамках политики Одного Китая (One China policy) Евросоюза, мы признаем правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей", - заключила она.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В миреТайваньКитайЕвросоюзЕврокомиссияНабила Массрали
 
 
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