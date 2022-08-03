https://ria.ru/20220803/tayvan-1807098454.html
ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе
ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе - РИА Новости, 03.08.2022
ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе
Евросоюз заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:20
2022-08-03T21:20
2022-08-03T21:30
в мире
тайвань
китай
евросоюз
еврокомиссия
набила массрали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570913920_0:111:3200:1911_1920x0_80_0_0_eb41acc44608224560dc782e3060fc0b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали.Массрали также отметила, что ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе и призывает к мирному решению проблем по обе стороны пролива."Напряженность должна разрешаться путем диалога. Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риск неверных оценок. В рамках политики Одного Китая (One China policy) Евросоюза, мы признаем правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей", - заключила она.
https://ria.ru/20220803/oon-1807091002.html
тайвань
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570913920_74:154:2599:2048_1920x0_80_0_0_dcd85c33f25f68b8ff74975c03b4e9a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, евросоюз, еврокомиссия, набила массрали
21:20 03.08.2022 (обновлено: 21:30 03.08.2022)
ЕС заявил о заинтересованности в мире и статус-кво в Тайваньском проливе
Пресс-служба Еврокомиссии: ЕС заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе