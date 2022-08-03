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Главы МИД G7 выразили озабоченность действиями Китая по Тайваню - РИА Новости, 03.08.2022
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Главы МИД G7 выразили озабоченность действиями Китая по Тайваню
Главы МИД G7 выразили озабоченность действиями Китая по Тайваню - РИА Новости, 03.08.2022
Главы МИД G7 выразили озабоченность действиями Китая по Тайваню
Главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые могут привести к эскалации. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:19
2022-08-03T18:59
в мире
китай
g7
тайвань
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые могут привести к эскалации."Мы обеспокоены недавними и объявленными угрожающими действиями КНР, в частности учениями с боевой стрельбой, а также экономическим воздействием, которые могут привести к ненужной эскалации", - говорится в заявлении глав МИД стран G7.Министры иностранных дел призвали Китай не менять статус-кво в регионе в одностороннем порядке с использованием силы и разрешать разногласия мирным способом. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе."Мы подтверждаем нашу общую и твердую приверженность поддержанию мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива и призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, действовать прозрачно и поддерживать открытые линии коммуникации во избежание недоразумений", - отмечается в заявлении.В ответ на визит Пелоси китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
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в мире, китай, g7, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
18:19 03.08.2022 (обновлено: 18:59 03.08.2022)
 
Главы МИД G7 выразили озабоченность действиями Китая по Тайваню

Главы МИД G7 призвали Китай не менять в одностороннем порядке статус-кво по Тайваню

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые могут привести к эскалации.
"Мы обеспокоены недавними и объявленными угрожающими действиями КНР, в частности учениями с боевой стрельбой, а также экономическим воздействием, которые могут привести к ненужной эскалации", - говорится в заявлении глав МИД стран G7.
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"Этого хватит для удара". Что приготовил Китай американским авианосцам
Министры иностранных дел призвали Китай не менять статус-кво в регионе в одностороннем порядке с использованием силы и разрешать разногласия мирным способом. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.
"Мы подтверждаем нашу общую и твердую приверженность поддержанию мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива и призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, действовать прозрачно и поддерживать открытые линии коммуникации во избежание недоразумений", - отмечается в заявлении.
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В ответ на визит Пелоси китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
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Вчера, 17:52
Трасс призвала Китай к деэскалации в отношениях с Тайванем
 
В миреКитайG7ТайваньСШАНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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