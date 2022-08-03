https://ria.ru/20220803/tayvan-1807034821.html

Трасс призвала Китай к деэскалации в отношениях с Тайванем

Трасс призвала Китай к деэскалации в отношениях с Тайванем - РИА Новости, 03.08.2022

Трасс призвала Китай к деэскалации в отношениях с Тайванем

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, призвала Китай к деэскалации в отношениях с Тайванем на фоне визита на РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:52

2022-08-03T17:52

2022-08-03T17:52

в мире

китай

тайвань

сша

великобритания

лиз трасс

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, призвала Китай к деэскалации в отношениях с Тайванем на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическим активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею."Я не поддерживаю провокационный язык Китая в этой ситуации… И я призываю Китай к деэскалации", - сказала она в эфире телеканала Sky News в среду.В ответ на визит Пелоси китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Визит Пелоси визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

китай

тайвань

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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