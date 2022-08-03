https://ria.ru/20220803/tayvan-1806859565.html

Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе

Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе - РИА Новости, 03.08.2022

Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе

США и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стали разрушителями мира в регионе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:38

2022-08-03T10:38

2022-08-03T11:31

в мире

китай

тайвань

нэнси пелоси

сша

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. США и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стали разрушителями мира в регионе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.Так чиновник прокомментировал встречу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой администрации острова Цай Инвэнь.Он подчеркнул, что главной причиной возникновения напряженности в Тайваньском проливе стали силы, выступающие за независимость Тайваня, и вступившие с ними в сговор внешние участники.Китайский чиновник подчеркнул, что эти силы никак не смогут обелить себя, к каким бы уловкам ни прибегали, так как "именно они являются создателями конфликта между двумя берегами Тайваньского пролива, разрушителями мира и стабильности в Тайваньском проливе".Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Как отметил глава МИД КНР Ван И в своем заявлении, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

https://ria.ru/20220803/kitay-1806837299.html

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

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тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша, визит пелоси на тайвань