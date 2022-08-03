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Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе - РИА Новости, 03.08.2022
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Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе
Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе - РИА Новости, 03.08.2022
Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе
США и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стали разрушителями мира в регионе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:38
2022-08-03T11:31
в мире
китай
тайвань
нэнси пелоси
сша
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. США и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стали разрушителями мира в регионе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.Так чиновник прокомментировал встречу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой администрации острова Цай Инвэнь.Он подчеркнул, что главной причиной возникновения напряженности в Тайваньском проливе стали силы, выступающие за независимость Тайваня, и вступившие с ними в сговор внешние участники.Китайский чиновник подчеркнул, что эти силы никак не смогут обелить себя, к каким бы уловкам ни прибегали, так как "именно они являются создателями конфликта между двумя берегами Тайваньского пролива, разрушителями мира и стабильности в Тайваньском проливе".Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Как отметил глава МИД КНР Ван И в своем заявлении, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша, визит пелоси на тайвань
10:38 03.08.2022 (обновлено: 11:31 03.08.2022)
 
Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе

Канцелярия Госсовета КНР: Вашингтон и Тайбэй разрушили мир в Тайваньском проливе

Аэропорт Суншань в Тайбэе, Тайвань
Аэропорт Суншань в Тайбэе, Тайвань
Аэропорт Суншань в Тайбэе, Тайвань . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. США и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стали разрушителями мира в регионе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
Так чиновник прокомментировал встречу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой администрации острова Цай Инвэнь.

"Руководство Демократической прогрессивной партии, полагаясь на внешнюю поддержку, охотно взяло на себя роль пешки и усилило провокации в стремлении добиться независимости. США активизировали свои усилия в попытке разыграть карту Тайваня, непрерывно подливали масло в огонь, строя планы по сдерживанию Китая с помощью Тайваня", — говорится в заявлении Ма Сяогуана.

Он подчеркнул, что главной причиной возникновения напряженности в Тайваньском проливе стали силы, выступающие за независимость Тайваня, и вступившие с ними в сговор внешние участники.
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Китайский чиновник подчеркнул, что эти силы никак не смогут обелить себя, к каким бы уловкам ни прибегали, так как "именно они являются создателями конфликта между двумя берегами Тайваньского пролива, разрушителями мира и стабильности в Тайваньском проливе".
Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Как отметил глава МИД КНР Ван И в своем заявлении, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
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Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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В миреКитайТайваньНэнси ПелосиСШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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