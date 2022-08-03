Пелоси заявила, что США могут заключить торговое соглашение с Тайванем
Спикер палаты представителей Пелоси: США могут заключить торговое соглашение с Тайванем
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе
ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. США могут скоро заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе совместной с главой администрации острова Цай Инвэнь пресс-конференции, трансляцию вели тайваньские СМИ.
"Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причем скоро", - заявила Пелоси.
Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.