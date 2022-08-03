https://ria.ru/20220803/tayvan-1806854274.html

Пелоси заявила, что США могут заключить торговое соглашение с Тайванем

Пелоси заявила, что США могут заключить торговое соглашение с Тайванем - РИА Новости, 03.08.2022

Пелоси заявила, что США могут заключить торговое соглашение с Тайванем

США могут скоро заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе совместной с главой администрации РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:21

2022-08-03T10:21

2022-08-03T10:21

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. США могут скоро заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе совместной с главой администрации острова Цай Инвэнь пресс-конференции, трансляцию вели тайваньские СМИ."Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причем скоро", - заявила Пелоси.Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806845681.html

https://ria.ru/20220803/lavrov-1806835051.html

сша

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань