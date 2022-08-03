09:22 03.08.2022 (обновлено: 09:23 03.08.2022)
Пекин предупредил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня
Блумберг: Пекин предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов в районе Тайваня
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пекин предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов в районе Тайваня, передает агентство Блумберг со ссылкой на авиаперевозчиков.
"Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, что необходимо избегать полетов в районе вокруг Тайваня, где проводятся военные учения в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси", - говорится в сообщении агентства.
Официально уведомление авиакомпаниям было отправлено поздно вечером во вторник. Как отмечается, шесть областей воздушного пространства обозначены в нем как "опасные зоны". Ограничения на полеты действуют с 12.00 (7.00 мск) 4 августа до 12.00 (7.00 мск) 7 августа.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.