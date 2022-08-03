https://ria.ru/20220803/tayvan-1806824893.html
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз"
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз" - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз"
Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи со спикером палаты представителей конгресса США... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T06:13
2022-08-03T06:13
2022-08-03T06:15
в мире
цай инвэнь
тайвань
тайбэй
сша
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи ведут тайваньские СМИ."Столкнувшись с преднамеренно усиленными военными угрозами, Тайвань не отступит, мы будем твердо отстаивать наш национальный суверенитет и продолжать линию на защиту демократии", - сказала Цай Инвэнь,Пелоси встретилась с Цай Инвэнь около 10.30 по местному времени (5.30 мск).Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя 2 августа. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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в мире, цай инвэнь, тайвань, тайбэй, сша, визит пелоси на тайвань
06:13 03.08.2022 (обновлено: 06:15 03.08.2022)
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз"
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Тайбэй не дрогнет перед лицом "угроз"