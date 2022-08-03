Рейтинг@Mail.ru
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз" - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806824893.html
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз"
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз" - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз"
Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи со спикером палаты представителей конгресса США... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T06:13
2022-08-03T06:15
в мире
цай инвэнь
тайвань
тайбэй
сша
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи ведут тайваньские СМИ."Столкнувшись с преднамеренно усиленными военными угрозами, Тайвань не отступит, мы будем твердо отстаивать наш национальный суверенитет и продолжать линию на защиту демократии", - сказала Цай Инвэнь,Пелоси встретилась с Цай Инвэнь около 10.30 по местному времени (5.30 мск).Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя 2 августа. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806822215.html
тайвань
тайбэй
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_72c50b2772531d51429c7659a1468180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цай инвэнь, тайвань, тайбэй, сша, визит пелоси на тайвань
06:13 03.08.2022 (обновлено: 06:15 03.08.2022)
 
Глава Тайваня заявила, что Тайбэй не отступит перед лицом "угроз"

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Тайбэй не дрогнет перед лицом "угроз"

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи ведут тайваньские СМИ.
"Столкнувшись с преднамеренно усиленными военными угрозами, Тайвань не отступит, мы будем твердо отстаивать наш национальный суверенитет и продолжать линию на защиту демократии", - сказала Цай Инвэнь,
Пелоси встретилась с Цай Инвэнь около 10.30 по местному времени (5.30 мск).
Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя 2 августа. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
04:14
Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань
 
В миреЦай ИнвэньТайваньТайбэйСШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала