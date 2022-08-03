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В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня
Учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой, а не миром,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T05:41
2022-08-03T05:41
2022-08-03T05:41
визит пелоси на тайвань
в мире
чжан цзюнь
китай
тайвань
пекин
оон
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой, а не миром, говорится в заявлении министерства обороны острова."Объявление КНР военно-воздушных и военно-морских учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что они стремятся решить проблему в (Тайваньском – ред.) проливе силой, а не мирными средствами", - говорится в заявлении ведомства в официальном аккаунте в Twitter.Отмечается, что министерство обороны острова внимательно следит за деятельностью вокруг Тайваня и в случае необходимости примет надлежащие меры реагирования.Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806822215.html
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визит пелоси на тайвань, в мире, чжан цзюнь, китай, тайвань, пекин, оон
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня
Минобороны Тайваня: учения НОАК говорят о стремлении Пекина решить проблему "силой"