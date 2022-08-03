Рейтинг@Mail.ru
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806824069.html
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня
Учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой, а не миром,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T05:41
2022-08-03T05:41
визит пелоси на тайвань
в мире
чжан цзюнь
китай
тайвань
пекин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой, а не миром, говорится в заявлении министерства обороны острова."Объявление КНР военно-воздушных и военно-морских учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что они стремятся решить проблему в (Тайваньском – ред.) проливе силой, а не мирными средствами", - говорится в заявлении ведомства в официальном аккаунте в Twitter.Отмечается, что министерство обороны острова внимательно следит за деятельностью вокруг Тайваня и в случае необходимости примет надлежащие меры реагирования.Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806822215.html
китай
тайвань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_177:0:2177:1500_1920x0_80_0_0_2751f1a13b149fe19d86a4ca777799d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
визит пелоси на тайвань, в мире, чжан цзюнь, китай, тайвань, пекин, оон
05:41 03.08.2022
 
В Тайбэе заявили, что КНР стремится "решить силой" вопрос Тайваня

Минобороны Тайваня: учения НОАК говорят о стремлении Пекина решить проблему "силой"

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой, а не миром, говорится в заявлении министерства обороны острова.
"Объявление КНР военно-воздушных и военно-морских учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что они стремятся решить проблему в (Тайваньском – ред.) проливе силой, а не мирными средствами", - говорится в заявлении ведомства в официальном аккаунте в Twitter.
Отмечается, что министерство обороны острова внимательно следит за деятельностью вокруг Тайваня и в случае необходимости примет надлежащие меры реагирования.
Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
04:14
Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань
 
Визит Пелоси на ТайваньВ миреЧжан ЦзюньКитайТайваньПекинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала