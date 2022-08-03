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Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань
Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в среду утром... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:14
2022-08-03T04:14
визит пелоси на тайвань
в мире
ван и (политик)
китай
сша
тайвань
мид кнр
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в среду утром в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, а также для вмешательства внешних сил", - говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР.Ван И подчеркнул, что независимо от того, в какой форме США потворствуют "независимости Тайваня", эти усилия окажутся напрасными.Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html
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визит пелоси на тайвань, в мире, ван и (политик), китай, сша, тайвань, мид кнр
04:14 03.08.2022
 
Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань

Глава МИД КНР Ван И: Пекин не оставит поддерживающим Тайвань "пространства для действий"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в среду утром в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, а также для вмешательства внешних сил", - говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что независимо от того, в какой форме США потворствуют "независимости Тайваня", эти усилия окажутся напрасными.
Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
01:44
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня
 
Визит Пелоси на ТайваньВ миреВан И (политик)КитайСШАТайваньМИД КНР
 
 
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