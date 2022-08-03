https://ria.ru/20220803/tayvan-1806822215.html

Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань

Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань

Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в среду утром... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T04:14

2022-08-03T04:14

2022-08-03T04:14

визит пелоси на тайвань

в мире

ван и (политик)

китай

сша

тайвань

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800902089_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_9f7a515bf4a21a84f9995bd2dad25b13.jpg

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в среду утром в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань."Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, а также для вмешательства внешних сил", - говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР.Ван И подчеркнул, что независимо от того, в какой форме США потворствуют "независимости Тайваня", эти усилия окажутся напрасными.Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

визит пелоси на тайвань, в мире, ван и (политик), китай, сша, тайвань, мид кнр