https://ria.ru/20220803/tayvan-1806820889.html
Эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань для операции на Украине
Эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань для операции на Украине - РИА Новости, 03.08.2022
Эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань для операции на Украине
Китай в ближайшие годы не пойдет на присоединение Тайваня военным путем, но провокационный визит Нэнси Пелоси в Тайбэй подтолкнет Пекин на сближение с Москвой,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:24
2022-08-03T03:24
2022-08-03T05:04
визит пелоси на тайвань
в мире
чжан цзюнь
китай
пекин
тайвань
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай в ближайшие годы не пойдет на присоединение Тайваня военным путем, но провокационный визит Нэнси Пелоси в Тайбэй подтолкнет Пекин на сближение с Москвой, в том числе в вопросе поддержки российской спецоперации на Украине, считает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама."Давайте поздравим друг друга с тем, что Третья мировая война сегодня не началась. Руководство КНР проявило мудрость и не отреагировала на провокацию… Пелоси. Тем не менее, есть основания полагать, что отношения Пекина и Вашингтона претерпели очень сильный удар, и теперь китайская сторона неизбежно пойдёт на сближение с Россией, и мы сможем рассчитывать на определенную поддержку нашей спецоперации на Украине", - сказал Винокуров РИА Новости.Собеседник агентства отметил, что Пекин, вероятно проанализировал соотношение сил в регионе, придя к выводу, что в ближайшей перспективе не сможет решить тайваньский вопрос военным путём. В то же время, по мнению военного дипломата, американская провокация заставит КНР перестать искать способы наладить отношения с США и начать оказывать ощутимую военно-техническую и экономическую помощь России."До сих пор Пекин занимал очень осторожную позицию по нашей спецоперации, поступали даже сообщения об уходе части китайского бизнеса из РФ из-за боязни санкций. Уверен, что теперь КНР будет более решителен в части поставок нам специальной техники и передачи военных технологий, которые могли бы нам сегодня пригодиться, в том числе тех же беспилотников", - пояснил Винокуров.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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визит пелоси на тайвань, в мире, чжан цзюнь, китай, пекин, тайвань, оон
03:24 03.08.2022 (обновлено: 05:04 03.08.2022)
Эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань для операции на Украине
Профессор Винокуров: визит Пелоси на Тайвань подтолкнет Пекин к поддержке России
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай в ближайшие годы не пойдет на присоединение Тайваня военным путем, но провокационный визит Нэнси Пелоси в Тайбэй подтолкнет Пекин на сближение с Москвой, в том числе в вопросе поддержки российской спецоперации на Украине, считает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.
Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
"Давайте поздравим друг друга с тем, что Третья мировая война сегодня не началась. Руководство КНР проявило мудрость и не отреагировала на провокацию… Пелоси. Тем не менее, есть основания полагать, что отношения Пекина и Вашингтона претерпели очень сильный удар, и теперь китайская сторона неизбежно пойдёт на сближение с Россией, и мы сможем рассчитывать на определенную поддержку нашей спецоперации на Украине", - сказал Винокуров РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что Пекин
, вероятно проанализировал соотношение сил в регионе, придя к выводу, что в ближайшей перспективе не сможет решить тайваньский вопрос военным путём. В то же время, по мнению военного дипломата, американская провокация заставит КНР
перестать искать способы наладить отношения с США
и начать оказывать ощутимую военно-техническую и экономическую помощь России
.
"До сих пор Пекин занимал очень осторожную позицию по нашей спецоперации, поступали даже сообщения об уходе части китайского бизнеса из РФ из-за боязни санкций. Уверен, что теперь КНР будет более решителен в части поставок нам специальной техники и передачи военных технологий, которые могли бы нам сегодня пригодиться, в том числе тех же беспилотников", - пояснил Винокуров.
КНР считает Тайвань
своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя
с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня
, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.